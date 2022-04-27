ЗС РФ привезуть у Маріуполь лояльні до Кремля ЗМІ, щоб розповісти про "звірства ЗСУ", — ГУР МО

За інформацією розвідників, підготовлені свідки розкажуть ЗМІ РФ, що захисники України нібито самі розбомбили місто й знищили місцевих жителів. Також очікуються підготовлені провокатори.

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У Маріуполі 28 квітня готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України. Лояльних представників іноземних ЗМІ Міністерство оборони РФ запросило взяти участь у престурі в знищене місто. За даними розвідки, учасників заходу привезуть на територію України з Ростова-на-Дону.

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"У програмі заходу — "альтернативні факти" щодо захисту Маріуполя, — повідомили в ГУР. — Підготовлені "свідки" розкажуть, що нібито українські захисники самі розбомбили місто й знищили місцевих жителів. На підтвердження цієї версії як "очевидці" будуть представлені підготовлені провокатори, які розповідатимуть про міфічні масові вбивства мирних жителів українськими військовими".

У ГУР наголошують, що ця акція стане черговою демонстрацією російської політики створення фейків, які мають на меті виправдати окупантів і перекласти провину за їхні злочини на українців.

Нагадаємо, у березні ФСБ розіслало росЗМІ відео з нібито біженкою з Маріуполя, яка розповідає про "звірства Азова".

На початку квітня в СБУ повідомили, що росіяни хочуть зібрати тіла вбитих ними маріупольців і подати їх як масових жертв злочинів ЗСУ.

У середині місяця президент Росії Володимир Путін назвав масові вбивства мирних жителів російськими солдатами в Бучі фейком, "таким же, який був із хімічною зброєю в Сирії".