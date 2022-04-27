ВС РФ привезут в Мариуполь лояльные к Кремлю СМИ, чтобы рассказать о "зверствах ВСУ", — ГУР МО

По информации разведчиков, подготовленные "свидетели" расскажут СМИ РФ, что защитники Украины якобы сами разбомбили город и уничтожили местных жителей. Также ожидаются подготовленные провокаторы.

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В Мариуполе 28 апреля готовится масштабная политическая провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. Лояльным представителям иностранных СМИ Министерство обороны РФ пригласило принять участие в пресс-туре в уничтоженный город. По сведениям разведки, участников мероприятия привезут на территорию Украины из Ростова-на-Дону.

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"В программе мероприятия – "альтернативные факты" по защите Мариуполя, — сообщили в ГУР. — Подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей. В подтверждение этой версии в качестве "очевидцев" будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических массовых убийствах мирных жителей украинскими военными".

В ГУР подчеркивают, что эта акция станет очередной демонстрацией российской политики создания фейков, цель которых — оправдать оккупантов и переложить вину за их преступления на украинцев.

Напомним, в марте ФСБ разослало росСМИ видео с якобы беженкой из Мариуполя, рассказывающей о "зверствах Азова"

В начале апреля в СБУ сообщили, что россияне хотят собрать тела убитых ими мариупольцев и представить их как массовых жертв преступлений ВСУ.

В середине месяца президент России Владимир Путин назвал массовые убийства мирных жителей российскими солдатами в Буче фейком, "таким же, как был с химическим оружием в Сирии".