ФСБ разослало росСМИ видео с якобы беженкой из Мариуполя, рассказывающей о "зверствах Азова"

Девушку вывезли в Россию, допросили и отправили журналистам кадры с просьбой не указывать источник информации. "Беженка" рассказала следователям, как азовцы "гордились издевательствами и убийствами людей без разбора".

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Росийские пропагандистские СМИ распространили видео, на котором якобы украинская беженка из осажденного Мариуполя Любовь Устинова рассказывает о "зверствах полка "Азов". На самом деле его разослала пресс-служба ФСБ и потребовала не ссылаться на источник, сообщило издание "Медиазона".

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Девушку эвакуировали в Россию. Ее телефон изучали и долго допрашивали. Больше недели она не могла связаться с семьей, сказал собеседник издания.

РИА "Новости" и другие пропагандисты 23 марта опубликовали видео с участием Устиновой.

"Азовцы прямо гордились тем, что они издеваются над людьми, что они убивают всех. Даже обычных людей, которые ни в чем не виновны, которые прячутся от бомбежек и не знают, как выжить", — говорит следователям испуганная девушка.

Телеканал RT выставил разговор с Устиновой с пометкой "Эксклюзив".

"Они часто выставляли видео, как подрывали гранатой человека, который уже не мог сопротивляться. Как издевались над детьми, прятались в школах, прикрывались мирными жителями. Одного военного зовут Петя, другого – Давид, он офицер", – сказала она.

Видеоролик, по утверждению "Медиазоны" не имел отношения к журналистам этих СМИ. Доказательством этого служит скриншот сообщения из Центра общественных связей ФСБ с обязательным условием не ссылаться на источник получения информации.

[ + – ] Скриншот письма от ФСБ

Получение такого письма подтвердил еще один адресат рассылки, в нем было три ссылки на видео с интервью, фото и записи того, как силовики изучают содержимое телефона бежавшей от войны девушки. На одном из видео Устинова говорит, что находится в России "на таможне". Судя по метаданным, материал был снят 22 марта около 20 часов.

[ + – ] Девушка рассказывает о ситуации в Мариуполе

"Хотелось бы рассказать немного про ситуацию в Мариуполе. Мэр города сразу же бросил нас на произвол судьбы, разбомбили все дома, все жилые кварталы, роддома. Украинские военные прятались во дворах жилых кварталов, где люди в подвалах слышали все эти военные действия и очень переживали, боялись, боялись за свои жизни, за детей", – приводит издание цитаты из видео.

Материалы для прессы работники ФСБ загрузили на "Яндекс.Диск", владельцем файлов указан аккаунт pressafsb и последние изменения в них производились 23 марта в 19:00. Файлы скачали два-три десятка пользователей.

[ + – ] Информация о владельце видео на "Яндекс.Диске"

"Медиазона" не смогла связаться с Устиновой. Девушка не отвечала на сообщения журналистов в соцсетях. Последний раз она была в соцсети "ВКонтакте" больше месяца назад. Близкие говорят, что она эвакуировалась из Мариуполя 20 марта и пропала.

Устинова 23 марта написала бабушке, что с ней все в порядке. Полноценно с родственниками она поговорила вечером 28 марта.

Думали, что девушка – диверсант

Подруга Любови Устиновой, которая жила в Мариуполе и выехала из города через Запорожскую область, говорит, что некоторых людей насильно вывозят в Россию.

"Из одной части города не получается проехать в другую, чтобы выехать в Украину, и люди вынуждены выехать в сторону "ДНР". Никто из моих знакомых, кто был на Восточном, не смог приехать в центр и выехать в Украину" — объяснила она.

Сестра похищенной Анастасия говорила, что сначала росияне думали, что Любовь Устинова – диверсант.

"Она реально была напугана и постоянно плакала. Мы толком обо всем еще не говорили в подробностях. Силовики много задавали вопросов. Я думаю, любой бы человек испугался, особенно такая девушка, как она, которая только недавно вышла из подвала", – продолжила она.

Авторы материала отметили, что по разосланной ФСБ части переписки видно общение Устиновой с украинскими военными до того, как попала в Россию.

"Она несколько раз упоминала в сторис в инстаграме своего знакомого, которого сотрудники ФСБ сочли бойцом "Азова". Молодой человек, в свою очередь, советовал Устиновой как можно скорее покинуть Мариуполь и почистить телефон — удалить "все фотки, все контакты с военными", – рассказал источник.

Собеседник "Медиазоны", получивший письмо от ФСБ, утверждает, что таких рассылок с участием "беженцев" было несколько. Все эти письма он не получал, и показать их не может.

Напомним, что российский журналист и оппозиционер Александр Невзоров назвал служащих полка "Азов" потрясающими людьми. По его словам, они не имеют никакого отношения к нацизму.

Фокус ранее писал, как полк "Азов" держит оборону в Мариуполе и как гражданские выживали в городе под постоянными обстрелами.