ФСБ розіслало росЗМІ відео з нібито біженкою з Маріуполя, яка розповідає про "звірства Азова"

Дівчину вивезли в Росію, допитали та відправили журналістам кадри з проханням не вказувати джерело інформації. "Біженка" розповіла слідчим, як азовці "пишалися знущаннями й убивствами людей без розбору".

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Російські пропагандистські ЗМІ поширили відео, на якому нібито українська біженка з обложеного Маріуполя Любов Устинова розповідає про "звірства полку "Азов". Насправді його розіслала пресслужба ФСБ і вимагала не посилатися на джерело", — повідомило видання "Медіазона".

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Дівчину евакуювали в Росію. Її телефон вивчали та довго допитували. Понад тиждень вона не могла зв'язатися із сім'єю, сказав співрозмовник видання.

РІА "Новини" й інші пропагандисти 23 березня опублікували відео за участю Устинової.

"Азовці прямо пишалися тим, що вони знущаються з людей, що вони вбивають усіх. Навіть звичайних людей, які ні в чому не винні, які ховаються від бомбардувань і не знають, як вижити", — каже слідчим перелякана дівчина.

Телеканал RT виставив розмову з Устиновою з позначкою "Ексклюзив".

"Вони часто виставляли відео, як підривали гранатою людину, яка вже не могла чинити опір. Як знущалися з дітей, ховалися в школах, прикривалися мирними жителями. Одного військового звуть Петя, іншого — Давид, він офіцер", — сказала вона.

Відеоролик, за твердженням "Медіазони", не мав стсоунку до журналістів цих ЗМІ. Доказом цього є скріншот повідомлення з Центру громадських зв'язків ФСБ з обов'язковою умовою не посилатися на джерело отримання інформації.

[ + – ] Скріншот листа від ФСБ

Отримання такого листа підтвердив ще один адресат розсилки, в ньому було три посилання на відео з інтерв'ю, фото і записи того, як силовики вивчають вміст телефону дівчини, яка втекла від війни. На одному з відео Устинова каже, що перебуває у Росії "на митниці". Судячи з метаданих, матеріал було знято 22 березня приблизно о 20:00.

[ + – ] Дівчина розповідає про ситуацію у Маріуполі

"Хотілося б розповісти трохи про ситуацію в Маріуполі. Мер міста одразу ж кинув нас напризволяще, розбомбили всі будинки, всі житлові квартали, пологові будинки. Українські військові ховалися у дворах житлових кварталів, де люди у підвалах чули всі ці воєнні дії і дуже переживали, боялися, боялися за своє життя, за дітей", — наводить видання цитати з відео.

Матеріали для преси працівники ФСБ завантажили на "Яндекс.Диск", власником файлів вказано обліковий запис pressafsb й останні зміни в них проводилися 23 березня о 19:00. Файли завантажили два-три десятки користувачів.

[ + – ] Інформація про власника відео на "Яндекс.Диску"

"Медіазона" не змогла зв'язатися з Устиновою. Дівчина не відповідала на повідомлення журналістів у соцмережах. Востаннє вона була в соцмережі "ВКонтакті" понад місяць тому. Близькі кажуть, що вона евакуювалася з Маріуполя 20 березня та зникла.

Устинова 23 березня написала бабусі, що з нею все гаразд. Повноцінно з родичами вона поговорила увечері 28 березня.

Думали, що дівчина — диверсантка

Подруга Любові Устинової, яка мешкала у Маріуполі та виїхала з міста через Запорізьку область, каже, що деяких людей насильно вивозять у Росію.

"З однієї частини міста не виходить проїхати в іншу, щоб виїхати в Україну, і люди змушені виїхати у бік "ДНР". Ніхто з моїх знайомих, хто був на Східному, не зміг приїхати в центр і виїхати в Україну", — пояснила вона.

Сестра викраденої Анастасія говорила, що спочатку росіяни думали, що Любов Устинова — диверсантка.

"Вона реально була налякана і постійно плакала. Ми до пуття про все ще не говорили в подробицях. Силовики багато ставили питань. Я думаю, будь-яка б людина злякалася, особливо така дівчина, як вона, котра тільки нещодавно вийшла з підвалу", — продовжила вона.

Автори матеріалу зазначили, що за розісланій ФСБ частиною листування видно спілкування Устинової з українськими військовими до того, як потрапила в Росію.

"Вона кілька разів згадувала у сторіс в інстаграмі свого знайомого, якого співробітники ФСБ вважали бійцем "Азова". Молодик, зі свого боку, радив Устиновій якнайшвидше покинути Маріуполь і почистити телефон — видалити "усі фотки, всі контакти з військовими", — розповіло джерело.

Співрозмовник "Медіазони", який отримав листа від ФСБ, стверджує, що таких розсилок за участю "біженців" було кілька. Усі ці листи він не отримував і показати їх не може.

Нагадаємо, що російський журналіст та опозиціонер Олександр Невзоров назвав службовців полку "Азов" приголомшливими людьми. За його словами, вони не мають жодного стосунку до нацизму.

Фокус раніше писав, як полк "Азов" тримає оборону в Маріуполі та як цивільні виживали у місті під постійними обстрілами.