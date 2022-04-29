"Почти весь состав RT": оккупанты в Мариуполе организовали пресс-тур для СМИ РФ (фото)

Организаторы пропагандистского мероприятия утверждают, что в город якобы приехали представители СМИ из разных стран. Но в действительности в нем участвовали только россияне.

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Утром 29 апреля в Мариуполе состоялся анонсированный ранее "пресс-тур", организованный оккупационными властями. Однако вместо заявленных иностранных журналистов, участие в нем приняли лишь российские пропагандисты, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Говорят, было так: утром создали вид порядка, потом заехал Пушилин ("глава ДНР") с "трупоедом" Иващенко (назначенный оккупантами "мэр" города) – раздали подачки мариупольцам. И сразу толпа пропагандистов: почти весь состав RT и их иноязычных "псевдоблогеров", — отметил Андрющенко. — Пушилин рассказал о "нациках", "победе" и "улучшении". Погрузились в авто и уехали в сторону Новоазовска. Вот и весь пресс-тур".

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На опубликованной советником мэра Мариуполя фотографии мероприятия есть подпись, которая утверждает, что в город приехали представители СМИ Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Франции, ФРГ, Индии, Китая, Саудовской Аравии, Турции и других стран. Однако в кадре видны микрофоны только российских каналов.

Напомним, 27 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило о готовящейся масштабной политической провокации с попыткой привлечения некоторых западных журналистов. Лояльных представителей иностранных СМИ Министерство обороны РФ пригласило принять участие в пресс-туре в Мариуполь. По сведениям разведки, подготовленные "свидетели" должны были рассказать о том, что защитники Украины якобы сами разбомбили город и уничтожили местных жителей.

В марте Фокус сообщал о том, что ФСБ разослало росСМИ видео с якобы беженкой из Мариуполя, рассказывающей о "зверствах "Азова"

В начале апреля в СБУ сообщили, что россияне хотят собрать тела убитых ими мариупольцев и представить их как массовых жертв "преступлений ВСУ".