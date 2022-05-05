Красный Крест и ООН направили гуманитарный конвой на "Азовсталь"

Заместитель генсека ООН выразил надежду, что международным организациям удастся вывезти оставшихся гражданских лиц в городе.

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Во время Конференции доноров для помощи Украине, которая проходит в Варшаве, заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявил об организации гуманитарного конвоя в Мариуполь для эвакуации гражданского населения. Об этом информирует "Укринформ".

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Гриффитс отметил, что благодаря действиям ООН и Красного Креста удалось эвакуировать около 100 гражданских лиц из "Азовстали", а еще 340 человек вывезли из разных районов города.

"Сейчас конвой следует в "Азовсталь", где он должен быть завтра утром. Надеемся забрать оставшихся в этом аду и доставить их в безопасность. Мы приняли экстренное обращение с просьбой аккумулировать 2,25 млрд и надеемся, что их удастся собрать", — заявил Мартин Гриффитс.

Согласно оценкам ООН, почти 16 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи. Нуждаются в помощи и около 40% покинувших Родину, добавил Гриффитс. ООН, по его словам, и более 200 гуманитарных партнеров организации работают над оказанием помощи, привлекая дополнительный персонал. Организовано 8 гуманитарных хабов вне Киева.

Ранее Фокус рассказывал, что в Мариуполе 2 мая началась новая эвакуация гражданского населения. Транспорт будет проезжать через Мангуш и Бердянск, чтобы подобрать других желающих. Местные власти заверяют, что мирные жители могут присоединиться к колонне на своих автомобилях.

После первого эвакуационного конвоя жители Мариуполя рассказали, что российские военные во время эвакуации называли их "карандашами". В ходе общения с журналистами женщина по имени Элина рассказала, что украинские военные никого не держали силой и лишь предупреждали, что выходя за территорию завода они рискуют своей жизнью.