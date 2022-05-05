Червоний Хрест і ООН направили гуманітарний конвой на "Азовсталь"

Заступник генсека ООН висловив сподівання, що міжнародним організаціям вдасться вивезти цивільних осіб у місті.

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Під час Конференції донорів для допомоги Україні, яка проходить у Варшаві, заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс заявив про організацію гуманітарного конвою в Маріуполь для евакуації цивільного населення. Про це повідомляє "Укрінформ".

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Гріффітс зазначив, що завдяки діям ООН і Червоного Хреста вдалося евакуювати близько 100 цивільних осіб із "Азовсталі", а ще 340 людей вивезли з різних районів міста.

"Зараз конвой їде в "Азовсталь", де він має бути завтра вранці. Сподіваємося забрати тих, хто залишився в цьому пеклі, та доставити їх у безпеку. Ми прийняли екстрене звернення з проханням акумулювати 2,25 млрд і сподіваємося, що їх вдасться зібрати", — заявив Мартін Гріффітс.

За оцінками ООН, майже 16 млн українців потребують гуманітарної допомоги. Потребують допомоги й близько 40% тих, хто залишив Батьківщину, додав Гріффітс. ООН, за його словами, та понад 200 гуманітарних партнерів організації працюють над наданням допомоги, залучаючи додатковий персонал. Організовано 8 гуманітарних хабів поза Києвом.

Раніше Фокус розповідав, що в Маріуполі 2 травня розпочалася нова евакуація цивільного населення. Транспорт проїжджатиме через Мангуш і Бердянськ, щоб підібрати інших охочих. Місцева влада запевняє, що мирні жителі можуть приєднатися до колони на своїх автомобілях.

Після першого евакуаційного конвою жителі Маріуполя розповіли, що російські військові під час евакуації називали їх "олівцями". Під час спілкування з журналістами жінка на ім'я Еліна розповіла, що українські військові нікого не тримали силою та лише попереджали, що, виходячи за територію заводу, вони ризикують своїм життям.