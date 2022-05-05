К таким растратам не готовился: СМИ подсчитали, сколько Путин тратит на войну в Украине

Журналисты утверждают, что с начала войны Путин уже потерял $34 млрд. При этом наиболее дорогой статьей расходов является уничтоженная военная техника — по $230 млн в день.

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Президент России Владимир Путин ведет самую дорогую войну в истории. Такой вывод сделал консультант и писатель Томас Ахонен, передает немецкое издание Focus.de.

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В своих подсчетах специалист исходил из того, что в Украине находится около 190 тысяч российских военных. В связи с этим он предположил, что в Украине может находиться до 19 000 боевых машин. Однако они не являются точными, ведь в реальности цифра может быть другой на несколько сотен.

Поскольку, в соответствии с военной логикой, машины должны обеспечивать место для каждого солдата, то в Украине может находиться:

БТР – 7600 шт;

Танки – 5700 шт;

Артиллерия – 3800 шт;

Другие машины (зенитные, командирские или ремонтные) – 1900 шт.

Самым дорогими статьями расходов России в войне против Украины являются артиллерийские боеприпасы и ракеты. На артиллерию тратит максимум 475 миллионов долларов в день. 3800 артиллерийских установок делятся поровну между самоходно-артиллерийскими и самоходно-гранатометными установками. От артиллерии можно ожидать максимум 250 выстрелов в сутки. При 1900 единицах получается максимальное количество 475 000 выстрелов в сутки — это около 24 000 тонн боеприпасов по весу. Даже если максимум стрелять не каждый день, то многочисленные подразделения в тяжелых боях действуют близко к верхнему пределу.

В то же время Ахонен уточнил, что топливо обходится Путину в примерно 15 млн долларов в день.

"Самый большой расход имеют танки с их баками под тысячу литров. Для одной полной заправки 5700 резервуаров используется около 6,3 млн литров топлива. Это приводит к затратам на примерно ту же самую сумму. Также большой расход имеют истребители. На них уходит до 2,3 млн литров. Все остальные боевые машины имеют расход около 5,9 млн литров в сутки", — утверждает он.

Отдельно специалист указывает, что потеря военной техники РФ обходится Путину в $230 млн в день.

"Путину приходится гораздо глубже залезать в карман, когда речь заходит о потерянной технике. Один только крейсер "Москва" стоил $750 млн. Всего за время войны в Украине Россия потеряла военного оборудования и транспортных средств на $10 млрд. Но реальные затраты еще выше", — добавил Ахонен.

В "сухом остатке", уточнил специалист, максимальные суточные расходы РФ на войну в Украине выглядят так:

Артиллерийские боеприпасы: $475 млн;

Боеприпасы для гранатомета: $95 млн;

Дополнительные боеприпасы: $30 млн;

Ракеты: $120 млн;

Топливо: $15,5 млн;

Компенсация: $23 млн;

Наемники: $1,2 млн;

Потерянное оборудование: $230 млн.

При этом Ахонен уточнил, что максимальная сумма ущербов достигается не каждый день. В частности, это касается боеприпасов и топлива. Поэтому более реальными, по мнению специалиста, будут следующие цифры:

Артиллерийские боеприпасы: 118,75 млн долларов (1/4 от максимальной стоимости)

Боеприпасы для гранатомета: 23,75 миллиона долларов (1/4 от максимальной стоимости)

Дополнительные боеприпасы: 7,5 млн долларов (1/4 от максимальной стоимости)

Ракеты: 120 миллионов долларов.

Топливо: 10,3 миллиона долларов (2/3 от максимальной стоимости)

Компенсация: 23 миллиона долларов

Наемники: 1,2 миллиона долларов.

Потерянное оборудование: 230 миллионов долларов.

При этом специалист добавил, что Путин не планировал таких колоссальных расходов, рассчитывая захватить власть в Киеве за три дня. На эту операцию был заложен меньший бюджет — 333,6 миллиона долларов ежедневно:

Артиллерийские боеприпасы: 156,75 млн долларов (1/3 от максимальной стоимости)

Боеприпасы для гранатомета: 31,35 миллиона долларов (1/3 от максимальной стоимости)

Дополнительные боеприпасы: 10 миллионов долларов (1/3 от максимальной стоимости)

Ракеты: 120 миллионов долларов.

Топливо: 15,5 млн долларов.

Компенсации: -

Наемники: -

Потерянное снаряжение: -

Общая стоимость: $1 млрд

На данный момент Путин уже потратил 34 миллиарда долларов на войну в Украине и каждые два дня к этой сумме добавляется еще один миллиард.

В связи с этим Ахонен не исключает, что финансы Путина могут стать проблемой в будущем, несмотря на все санкции. Но если глава Кремля действительно начнет большую мобилизацию 9 мая, это точно ударит по российскому бюджету.

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