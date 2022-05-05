До таких розтрат не готувався: ЗМІ підрахували, скільки Путін витрачає на війну в Україні

Журналісти стверджують, що з початку війни Путін вже втратив $34 млрд. При цьому найдорожчою статтею видатків є знищена військова техніка — $230 млн на день.

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Президент Росії Володимир Путін веде найдорожчу війну в історії. Такий висновок зробив консультант і письменник Томас Ахонен, повідомляє німецьке видання Focus.de.

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У своїх підрахунках фахівець виходив із того, що в Україні перебуває близько 190 тисяч російських військових. У зв’язку з цим він припустив, що в Україні може перебувати до 19 000 бойових машин. Однак підрахунки не є точними, адже насправді цифра може бути іншою на кілька сотень.

Оскільки, відповідно до військової логіки, машини повинні забезпечувати місце для кожного солдата, то в Україні може бути:

БТР — 7600 прим;

Танки — 5700 прим;

Артилерія — 3800 шт;

Інші машини (зенітні, командирські чи ремонтні) — 1900 шт.

Найдорожчими статтями витрат Росії у війні проти України є артилерійські боєприпаси та ракети. На артилерію витрачається щонайбільше 475 мільйонів доларів на день. 3800 артилерійських установок діляться порівну між самохідно-артилерійськими та самохідно-гранатометними установками. Від артилерії очікується максимум 250 пострілів на добу. За 1900 одиниць виходить максимальна кількість 475 000 пострілів на добу — це близько 24 000 тонн боєприпасів за вагою. Навіть якщо максимум стріляти не кожен день, то численні підрозділи у важких боях діють близько до верхньої межі.

Водночас Ахонен уточнив, що паливо коштує Путіну приблизно 15 млн доларів на день.

"Найбільшу витрату мають танки з їхніми баками під тисячу літрів. Для однієї повної заправки 5700 резервуарів використовується близько 6,3 млн літрів палива. Це призводить до витрат на приблизно ту саму суму. Також великі витрати мають винищувачі. На них йде до 2 ,3 млн літрів. Всі решта бойових машин мають витрату близько 5,9 млн літрів на добу", — стверджує він.

Окремо фахівець вказує, що втрата військової техніки РФ коштує Путіну $230 млн на день.

"Путіну доводиться набагато глибше залазити в кишеню, коли йдеться про втрачену техніку. Один тільки крейсер "Москва" коштував $750 млн. Усього за час війни в Україні Росія втратила військового обладнання і транспортних засобів на $10 млрд. Але реальні витрати ще вищі", — додав Ахонен.

У "сухому залишку", уточнив фахівець, максимальні добові витрати РФ на війну в Україні виглядають так :

Артилерійські боєприпаси: $475 млн;

Боєприпаси для гранатомета: $95 млн;

Додаткові боєприпаси: $30 млн.;

Ракети: $120 млн;

Паливо: $15,5 млн;

Компенсація: $23 млн;

Найманці: $1,2 млн;

Втрачене обладнання: $230 млн.

Ахонен уточнив, що максимальна сума збитків досягається не щодня. Зокрема, це стосується боєприпасів та палива. Тому реальнішими, на думку фахівця, будуть такі цифри:

Артилерійські боєприпаси: 118,75 млн. доларів (1/4 від максимальної вартості)

Боєприпаси для гранатомета: 23,75 мільйона доларів (1/4 від максимальної вартості)

Додаткові боєприпаси: 7,5 млн. доларів (1/4 від максимальної вартості)

Ракети: 120 мільйонів доларів.

Паливо: 10,3 мільйона доларів (2/3 від максимальної вартості)

Компенсація: 23 мільйони доларів

Найманці: 1,2 мільйона доларів.

Втрачене обладнання: 230 мільйонів доларів.

При цьому фахівець додав, що Путін не планував таких колосальних видатків, розраховуючи захопити владу в Києві за три дні. На цю операцію було закладено менший бюджет — 333,6 мільйона доларів щодня:

Артилерійські боєприпаси: 156,75 млн. доларів (1/3 від максимальної вартості)

Боєприпаси для гранатомета: 31,35 мільйона доларів (1/3 від максимальної вартості)

Додаткові боєприпаси: 10 мільйонів доларів (1/3 від максимальної вартості)

Ракети: 120 мільйонів доларів.

Паливо: 15,5 млн. доларів.

Компенсації: -

Найманці: -

Втрачене спорядження: -

Загальна вартість: $1 млрд

Наразі Путін уже витратив 34 мільярди доларів на війну в Україні щодва дні до цієї суми додається ще один мільярд.

У зв'язку з цим Ахонен не відкидає, що фінанси Путіна можуть стати проблемою в майбутньому, незважаючи на всі санкції. Але якщо глава Кремля справді почне велику мобілізацію 9 травня, це точно вдарить у російський бюджет.

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