Экс-генерал США рассказал, что нужно для победы Украины в войне с РФ

По словам Майка Репасса, поставок вооружения в Украину недостаточно, а для вытеснения россиян с захваченных территорий необходимы дополнительные вооруженные силы.

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Для победы Украины в войне с Россией США и союзники должны создать стратегические цели в виде пяти бригад. Их численность будет составлять до 40 000 солдат, которые были бы способны проводить наступательные операции, чтобы вытеснить российские войска. Об этом рассказал бывший начальник Командования сил специального назначения США в Европе генерал Майк Репасс в интервью американскому телеканалу CNN.

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По его словам, цепочка поставок военной техники в Украину неэффективна, а для вытеснения россиян с украинской территории необходимы дополнительные вооруженные силы. Он также рассказал, что 5 бригад — не так много и это может быть реализуемо в краткосрочной перспективе. Генерал США убежден, что в Украине способны найти 40 тысяч военных для подготовки стратегических подразделений.

"Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Великобритания и Германия построили по украинской бригаде. У этих стран есть значительные военные возможности. Они могут сгенерировать силы, снабжая украинские подразделения и тренируя их на своих территориях… На воплощение такого плана уйдет 6-8 месяцев", — заявил Майк Репасс.

Он также отметил, что в украинской армии сейчас недостаточно боевой мощи в виде снаряжения, огневой силы и подготовленных солдат для войны против РФ.

"У России всегда будет больше сил, необязательно лучших сил, но больше… Большинство людей признают, что это будет битва на истощение, и в какой-то момент она начнет склоняться в пользу России, если не будут созданы дополнительные украинские силы", — сказал он.

Майк Репасс также рассказал, что 2 из 3 сценариев окончания войны в Украине идут на пользу России. Это или полная победа над Украиной, или патовая ситуация, когда РФ захватит часть украинской территории, чтобы продолжить оккупацию в будущем.

"Это дало бы России не полную победу над Украиной, но, тем не менее, победу со значительно расширенной территорией под контролем России", — добавил он.

Военный США считает, что сейчас США и союзники должны сделать четыре вещи:

Ослабить Россию, повышая украинские военные возможности.

Усмирить Кремль, наращивая оборонительные возможности НАТО.

Деградировать вооруженные силы РФ и их возможности.

Позаботиться, чтобы Россия обязательно потерпела поражение в Украине, путем построения стратегических и оперативных резервных сил для Украины, которые могли бы идти в наступление и освободить территорию от российской армии.

Он добавил, что сейчас в НАТО и международном сообществе начинают понимать, что нужно сделать еще что-то, кроме поставок военной помощи. Однако Репасс считает, что Киеву все еще она нужна. По его словам, НАТО двигается очень медленно, а США не видят что происходит с оружием, когда оно попадает на территорию Украины.

"Бизнес по поставкам военной техники персонализирован, а не профессионален: высшее руководство устанавливает приоритеты распределения, и, насколько я мог заметить, эти приоритеты не основаны на понимании норм потребления, будущих операций или объективных данных", — сказал он.

Напомним, 6 мая Министр обороны Британии рассказал, что вторжение в Украину может превратиться для России во Вьетнам. По словам Бена Уоллеса, российская армия достигает критической точки в Украине. А если войска РФ рухнут, как это случилось под Киевом, то все может закончиться коллапсом.

Ранее, 4 мая Владимир Зеленский заявил о новом этапе войны в Украине. По его словам, ВСУ удалось остановить наступление российской армии, а задача ВСУ на новом этапе — максимально отодвинуть россиян с украинской территории.