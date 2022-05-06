Ексгенерал США розповів, що потрібно для перемоги України у війні із РФ

За словами Майка Репасса, постачання озброєння в Україну недостатньо, а для витіснення росіян із захоплених територій необхідні додаткові збройні сили.

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Для перемоги України у війні з Росією США та союзники мають створити стратегічні цілі у вигляді п'яти бригад. Їх чисельність складатиме до 40 000 солдатів, які були б здатні проводити наступальні операції, щоб витіснити російські війська. Про це розповів колишній начальник Командування сил спеціального призначення США у Європі генерал Майк Репасс в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

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За його словами, ланцюжок постачання військової техніки в Україну неефективний, а для витіснення росіян з української території необхідні додаткові збройні сили. Він також розповів, що 5 бригад — не так багато і це можна реалізувати в короткостроковій перспективі. Генерал США переконаний, що в Україні можуть знайти 40 тисяч військових для підготовки стратегічних підрозділів.

"Потрібно, щоб США, Франція, Польща, Великобританія та Німеччина побудували по українській бригаді. Ці країни мають значні військові можливості. Вони можуть згенерувати сили, забезпечуючи українські підрозділи й тренуючи їх на своїх територіях... На втілення такого плану піде 6-8 місяців", — заявив Майк Репасс.

Він також зазначив, що в українській армії зараз недостатньо бойової могутності у вигляді спорядження, вогневої сили та підготовлених солдатів для війни проти РФ.

"Росія завжди матиме більше сил, необов'язково кращих сил, але більше… Більшість людей визнають, що це буде битва на виснаження, і в якийсь момент вона почне схилятися на користь Росії, якщо не створять додаткові українські сили", — сказав він.

Майк Репасс також розповів, що 2 з 3 сценаріїв закінчення війни в Україні йдуть на користь Росії. Це або повна перемога над Україною, або патова ситуація, коли РФ захопить частину української території, щоби продовжити окупацію в майбутньому.

"Це дало б Росії не повну перемогу над Україною, проте перемогу зі значно розширеною територією під контролем Росії", — додав він.

Військовий США вважає, що зараз США та союзники мають зробити чотири речі:

Послабити Росію, підвищуючи українські військові можливості.

Утихомирити Кремль, нарощуючи оборонні можливості НАТО.

Деградувати збройні сили РФ та їхні можливості.

Подбати, щоб Росія обов'язково зазнала поразки в Україні шляхом побудови стратегічних та оперативних резервних сил для України, які могли б іти в наступ і звільнити територію від російської армії.

Він додав, що зараз у НАТО та міжнародній спільноті починають розуміти, що потрібно зробити ще щось, крім постачання військової допомоги. Проте Репасс вважає, що Києву все ще вона потрібна. За його словами, НАТО рухається дуже повільно, а США не бачать, що відбувається зі зброєю, коли вона потрапляє на територію України.

"Бізнес з постачання військової техніки персоналізований, а не професійний: вище керівництво встановлює пріоритети розподілу, і, наскільки я міг помітити, ці пріоритети не засновані на розумінні норм споживання, майбутніх операцій або об'єктивних даних", — сказав він.

Нагадаємо, 6 травня Міністр оборони Британії розповів, що вторгнення в Україну може перетворитися для Росії у В'єтнам. За словами Бена Воллеса, російська армія досягає критичної точки в Україні. А якщо війська РФ впадуть, як це сталося під Києвом, то все може закінчитися колапсом.

Раніше, 4 травня Володимир Зеленський заявив про новий етап війни в Україні. За його словами, ЗСУ вдалося зупинити наступ російської армії, а завдання ЗСУ на новому етапі максимально відсунути росіян з української території.