Секреты президента РФ. Путин тайно награждает погибших в Украине военных, — СМИ

По информации журналистов, доля секретных указов президента РФ рекордно возросла после начала полномасштабной войны в Украине.

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С начала войны РФ против Украины доля секретных указов российского президента Владимира Путина стала рекордно высокой за последние 20 лет. Вероятно это связано с тем, что российский президент подписывает такие указы, награждая посмертно погибших в Украине военнослужащих. Об этом говорится в расследовании издания "Медиазона".

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Журналисты отмечают, что секретные указы президента РФ вступают в силу немедленно, и подписываются в двух случаях: кадровых перестановок в силовых структурах и награждений. Когда речь идет о военнослужащих, погибших в войне в Украине, то их обычно награждают "Орденом Мужества" посмертно.

"Предполагаем, что посмертную награду получают почти все — но не всегда об этом упоминают публично, особенно если речь идет о постах родственников", — говорится в статье.

Журналисты опубликовали таблицу процентного соотношения секретных указов президента РФ в течение последних 30 лет, в которой выделили периоды Чеченских войн, событий на Донбассе 2014 года и период военных действий в Украине в этом году.

Согласно данным, доля секретных всегда возрастала во время ведения Россией военных действий, неминуемо связанных с гибелью военнослужащих. Доля указов стремительно выросла с 33% в феврале этого года до 54% в марте, то есть как раз в период, когда тысячи военных погибали на фронтах в Украине. В апреле таких документов было 49%.

[ + – ] Процент секретных указов президента РФ с 1991 года

Из этого следует, что данная тенденция говорит, что Путин увеличил число указов, содержащих "государственную тайну или сведения конфиденциального характера", которые и не должны быть опубликованы. Однако по мнению социолога Кирилла Титаева, такая формулировка весьма расплывчатая.

"Заставляет задуматься не сам факт непубличности отдельных актов, а то, сколько решений президента по ключевым вопросам оказываются невидимыми для общества", — отмечает социолог.

Ранее сообщалось, что по мнению советник главы ОП Алексея Арестовича, президент РФ Владимир Путин стремится к 9 мая одержать полную победу над полком "Азов". По его словам, украинское руководство делает все возможное, чтобы помочь защитникам Мариуполя.

Как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, в этом году организация в Мариуполе масштабных праздничных мероприятий празднования 9 мая невозможна. По его словам, для этого еще придет время.