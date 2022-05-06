У Путина прокомментировали проведение возможного "парада победы" в Мариуполе

9 мая в Мариуполе, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, будет много россиян, но он не владеет информацией о проведении военного шествия в прифронтовом городе.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Организация широкого празднования 9 мая в осажденном Мариуполе в текущем году невозможна. Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По его словам, он не владеет информацией об отправке официальной делегации из РФ в Мариуполь для участия в праздновании 9 мая.

Песков также предположил, что в осажденном украинском городе будет множество россиян, однако организация масштабных праздничных мероприятий в текущем году невозможна.

"Там наверняка будут россияне, и немало россиян будет 9 мая, но о какой-то официальной делегации мне неизвестно. Время придет, и там будет широкое празднование", — ответил Песков на вопрос об отправке официальной российской делегации в Мариуполе.

День победы пресс-секретарь российского президента назвал "сакральным днем" и "главным праздником россиян", во время которого общество испытывает "боль за те жертвы, которые мы понесли, и чувства гордости за нашу страну и за нашу победу". Песков подтвердил, что Владимир Путин примет участие в военном параде 9 мая на Красной площади.

[ + – ] Большого военного парада на 9 мая в Мариуполе не будет, - Дмитрий Песков

Помимо этого, как утверждает пресс-секретарь российского президента, ему не известно о планах Министерства обороны РФ провести военный парад в осажденном Мариуполе. Также Песков не смог прокомментировать информацию о том, что российские ВС не выполнили приказ президента России и продолжили штурмовать территорию завода "Азовсталь", на котором держат оборону украинские военнослужащие.

"Мне неизвестно ни о каких изменениях. По деталям, конечно, нужно обращаться в Минобороны", — продолжил Песков, отвечая на вопрос об изменении приказа Путина о прекращении штурма Мариуполя и завода "Азовсталь".

Напомним, 4 мая военная разведка Украины сообщила о планах РФ провести парад на 9 мая в Мариуполе. По данным ГУР, в осажденный город прибыл замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, которому поручили организовать "официальную часть празднований".

5 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что ВС РФ переоденут жителей города в форму ВСУ для проведения военного парада. Помимо этого, работники коммунальных служб активно устанавливают в осажденном городе дорожные таблички на русском языке.