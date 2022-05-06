У Путіна прокоментували проведення можливого "параду перемоги" в Маріуполі

9 травня в Маріуполі, за словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, буде багато росіян, але він не володіє інформацією про проведення військової ходи у прифронтовому місті.

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Організація широкого святкування 9 травня в обложеному Маріуполі цього року неможлива. Про це на пресконференції з журналістами заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

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За його словами, він не володіє інформацією про відправлення офіційної делегації з РФ до Маріуполя для участі у святкуванні 9 травня.

Пєсков також припустив, що в обложеному українському місті буде безліч росіян, проте організація масштабних святкових заходів цього року неможлива.

"Там, напевно, будуть росіяни, і чимало росіян буде 9 травня, але про якусь офіційну делегацію мені невідомо. Час прийде, і там буде велике святкування", — відповів Пєсков на запитання про посилання офіційної російської делегації в Маріуполі.

День перемоги прессекретар російського президента назвав "сакральним днем" та "головним святом росіян", під час якого суспільство відчуває "біль за ті жертви, які ми зазнали, і почуття гордості за нашу країну і за нашу перемогу". Пєсков підтвердив, що Володимир Путін візьме участь у військовому параді 9 травня на Червоній площі.

[ + – ] Великого військового параду на 9 травня в Маріуполі не буде, — Дмитро Пєсков

Крім цього, як стверджує речник російського президента, йому не відомо про плани Міністерства оборони РФ провести військовий парад в обложеному Маріуполі. Також Пєсков не зміг прокоментувати інформацію про те, що російські ЗС не виконали наказ президента Росії та продовжили штурмувати територію заводу "Азовсталь", на якому тримають оборону українські військовослужбовці.

"Мені невідомо про жодні зміни. За деталями, звичайно, потрібно звертатися до Міноборони", — продовжив Пєсков, відповідаючи на питання про зміну наказу Путіна про припинення штурму Маріуполя та заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, 4 травня військова розвідка України повідомила про плани РФ провести парад на 9 травня в Маріуполі. За даними ГУР, до обложеного міста прибув заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, якому доручили організувати "офіційну частину святкувань".

5 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що ЗС РФ переодягнуть жителів міста у форму ЗСУ для проведення військового параду. Крім цього, працівники комунальних служб активно встановлюють в обложеному місті дорожні таблички російською мовою.