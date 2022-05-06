Секрети президента РФ. Путін таємно нагороджує загиблих в Україні військових, — ЗМІ

За інформацією журналістів, частка секретних указів президента РФ рекордно зросла після початку повномасштабної війни в Україні.

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З початку війни РФ проти України частка секретних указів російського президента Володимира Путіна стала рекордно високою за останні 20 років. Ймовірно, це пов'язано з тим, що російський президент підписує такі укази, нагороджуючи військовослужбовців, які посмертно загинули в Україні. Про це йдеться у розслідуванні видання "Медиазона".

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Журналісти зазначають, що секретні укази президента РФ набувають чинності негайно, і підписуються у двох випадках: кадрових перестановок у силових структурах і нагородженнях. Коли йдеться про військовослужбовців, які загинули у війні в Україні, їх зазвичай нагороджують "Орденом Мужності" посмертно.

"Припускаємо, що посмертну нагороду отримують майже всі — але не завжди про це згадують публічно, особливо якщо йдеться про дописи родичів", — йдеться у статті.

Журналісти опублікували таблицю відсоткового співвідношення секретних указів президента РФ протягом останніх 30 років, у якій виділили періоди Чеченських воєн, подій на Донбасі 2014 року та період воєнних дій в Україні цього року.

За даними, частка секретних завжди зростала під час ведення Росією воєнних дій, які неминуче пов'язані із загибеллю військовослужбовців. Частка указів стрімко зросла з 33% у лютому цього року до 54% у березні, тобто якраз у період, коли тисячі військових гинули на фронтах в Україні. У квітні таких документів було 49%.

[ + – ] Відсоток секретних указів президента РФ з 1991 року

З цього випливає, що ця тенденція каже, що Путін збільшив кількість указів, що містять "державну таємницю або відомості про конфіденційний характер", які й не повинні бути опубліковані. Однак на думку соціолога Кирила Тітаєва, таке формулювання дуже розпливчасте.

"Змушує замислитися не сам факт непублічності окремих актів, а те, скільки рішень президента з ключових питань є невидимими для суспільства", — зазначає соціолог.

Раніше повідомлялося, що на думку радника голови ОП Олексія Арестовича, президент РФ Володимир Путін прагне до 9 травня здобути повну перемогу над полком "Азов". За його словами, українське керівництво робить все можливе, аби допомогти захисникам Маріуполя.

Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, цьогоріч організація в Маріуполі масштабних святкових заходів святкування 9 травня неможлива. За його словами, для цього ще настане час.