Двух чиновников в Харьковской области подозревают в госизмене, — Синегубов (фото)

Главе Старосалтовского поссовета и секретарю Ольховатского сельсовета сообщили о подозрении сразу после освобождения населенных пунктов.

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Главе поселкового совета Старого Салтова Эдуарду Коновалову сообщили подозрение в государственной измене. Об этом пишет глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По данным следствия, в период оккупации поселка российскими войсками Коновалов добровольно сотрудничал с оккупантами. "[Он] обеспечивал их жильем, агитировал население не оказывать сопротивление врагам", — рассказывает Синегубов.

[ + – ] Сообщение о подозрении Эдуарду Коновалову

Секретаря Ольховатского сельсовета Надежду Антонову подозревают в том, что она также перешла на сторону противника в селе Кутузовка. В частности, речь идет о сотрудничестве с руководителем российских военных с позывным "Витязь". "Антонова сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и правоохранителей, принуждала местных носить белые повязки", — в частности, сообщает глава области.

[ + – ] Надежда Антонова

По его словам, обоим чиновникам сообщили о подозрении по статье "Государственная измена в условиях военного времени". Если вина подозреваемых подтвердится, им может грозить от 15 лет до пожизненного заключения.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Украинские войска зашли в оккупированный противником Старый Салтов 4 мая. На следующий день ВС РФ попытались снова захватить поселок, но безуспешно.

Село Кутузовка ВСУ отбили вечером 28 апреля.

Напомним, 17-летнего жителя Бучи подозревают в госизмене и сотрудничестве с российскими военными. Предположительно он наводил российских оккупантов на богатые дома в своем селе.

Ранее Фокус писал о том, что СБУ разоблачила двух топ-сотрудников "Укрзализныци", которые сотрудничали с ВС РФ.