Двох чиновників на Харківщині підозрюють у держзраді, — Синєгубов (фото)

Голові Старосалтівської селищної ради та секретарці Вільховатської сільради повідомили про підозру одразу після звільнення населених пунктів.

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Голові селищної ради Старого Салтова Едуардові Коновалову повідомили підозру в державній зраді. Про це пише голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За даними слідства, в період окупації селища російськими військами Коновалов добровільно співпрацював з окупантами. "[Він] забезпечував їх житлом, агітував населення не чинити опір ворогам", — розповідає Синєгубов.

[ + – ] Повідомлення про підозру Едуарду Коновалову

Секретарку Вільховатської сільради Надію Антонову підозрюють у тому, що вона також перейшла на бік супротивника в селі Кутузівка. Зокрема, йдеться про співпрацю з керівником російських військових із позивним "Вітязь". "Антонова здала ветеранів АТО/ООС, мисливців та правоохоронців, змушувала місцевих носити білі пов'язки", — зокрема, повідомляє голова області.

[ + – ] Надія Антонова

За його словами, обом чиновникам повідомили про підозру за статтею "Державна зрада в умовах воєнного часу". Якщо вину підозрюваних підтвердять, їм можуть загрожувати від 15 років до довічного ув'язнення.

Наразі триває досудове розслідування.

Українські війська зайшли до окупованого противником Старого Салтова 4 травня. Наступного дня ЗС РФ спробували знову захопити селище, але без успіху.

Село Кутузівка ЗСУ відбили ввечері, 28 квітня.

Нагадаємо, 17-річного мешканця Бучі підозрюють у держзраді та співпраці з російськими військовими. Ймовірно, він наводив російських окупантів на багаті будинки у своєму селі.

Раніше Фокус писав про те, що СБУ викрила двох топспівробітників "Укрзалізниці", які співпрацювали із ЗС РФ.