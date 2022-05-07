RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Двох чиновників на Харківщині підозрюють у держзраді, — Синєгубов (фото)

1166
едуард коновалов, старий салтів, повідомлення про підозру
Повідомлення про підозру Едуарду Коновалову

Голові Старосалтівської селищної ради та секретарці Вільховатської сільради повідомили про підозру одразу після звільнення населених пунктів.

Голові селищної ради Старого Салтова Едуардові Коновалову повідомили підозру в державній зраді. Про це пише голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними слідства, в період окупації селища російськими військами Коновалов добровільно співпрацював з окупантами. "[Він] забезпечував їх житлом, агітував населення не чинити опір ворогам", — розповідає Синєгубов.

Едуард Коновалов, Старий Салтів, повідомлення про підозру
Повідомлення про підозру Едуарду Коновалову

Секретарку Вільховатської сільради Надію Антонову підозрюють у тому, що вона також перейшла на бік супротивника в селі Кутузівка. Зокрема, йдеться про співпрацю з керівником російських військових із позивним "Вітязь". "Антонова здала ветеранів АТО/ООС, мисливців та правоохоронців, змушувала місцевих носити білі пов'язки", — зокрема, повідомляє голова області.

Надія Антонова, повідомлення про підозру
Надія Антонова

За його словами, обом чиновникам повідомили про підозру за статтею "Державна зрада в умовах воєнного часу". Якщо вину підозрюваних підтвердять, їм можуть загрожувати від 15 років до довічного ув'язнення.

Наразі триває досудове розслідування.

Українські війська зайшли до окупованого противником Старого Салтова 4 травня. Наступного дня ЗС РФ спробували знову захопити селище, але без успіху.

Село Кутузівка ЗСУ відбили ввечері, 28 квітня.

харківська область, старий салтів, кутузівка, харків

Нагадаємо, 17-річного мешканця Бучі підозрюють у держзраді та співпраці з російськими військовими. Ймовірно, він наводив російських окупантів на багаті будинки у своєму селі.

Раніше Фокус писав про те, що СБУ викрила двох топспівробітників "Укрзалізниці", які співпрацювали із ЗС РФ.