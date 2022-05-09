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Военный Фокус Российско-украинская война

Удар по Шипилово: 11 людей остаются под завалами, связь прервалась, — Гайдай (фото)

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Луганская область, разрушения
Разрушения в Луганской области

Пожарные пытались добраться до пострадавших, но спасательные работы прерываются из-за массированных обстрелов ВС РФ.

Ночью с 7 на 8 мая ВС РФ нанесли удар по Шипилово Луганской области. Под завалами двухэтажного дома оказались 11 местных жителей, прятавшихся в подвале. На утро 9 мая они перестали выходить на связь, сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его информации, пожарные отряды проводили спасательную операцию по мере возможности, с учетом безопасности ситуации. Но из-за постоянных обстрелов российской армии невозможно до конца разобрать завалы ни в Шипилово, ни в Белогоровке, где ВС РФ скинули авиабомбу на школу. Пострадавших в Белогоровке детей и одного раненого ребенка из Приволья госпитализировали в Днепр.

Луганская область, разрушения
Разрушения в Луганской области

Как уточняет Гайдай, только в течение 8 мая враг обстреливал Луганскую область 24 раза. В Северодонецке погибла женщина, в Белогоровке — два закарпатских волонтера.

дом, луганская область, обстрел, результаты обстрела
Обстрелянный дом в Луганской области

Противник продолжает наносить удары по инфраструктурным объектам. Вечером 8 мая третий раз подряд снаряд попал в нефтеперерабатывающий завод, а также разрушили мощности Попаснянского водоканала, оставив без воды близлежащие города и села.

Основные усилия враг сосредотачивает на попытках взять под свой контроль Рубежное и подготовке к продвижению в сторону Лисичанска.

В то же время на территории Луганской и Донецкой областей ВСУ успешно отбила шесть атак российской армии. Здесь уничтожено 20 танков противника, одна артиллерийская система, 28 единиц бронированной боевой техники, одна специальная бронированная машина и пять автомобилей.

сгоревший танк, луганская область
Сгоревший танк

Напомним, после двух месяцев боев Попасная перешла под контроль оккупантов. Украинские войска отошли от города на более укрепленные позиции.

Ранее Фокус писал об обстреле завода "Азот" в Северодонецке.