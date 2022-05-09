Удар по Шипилово: 11 людей остаются под завалами, связь прервалась, — Гайдай (фото)

Пожарные пытались добраться до пострадавших, но спасательные работы прерываются из-за массированных обстрелов ВС РФ.

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Ночью с 7 на 8 мая ВС РФ нанесли удар по Шипилово Луганской области. Под завалами двухэтажного дома оказались 11 местных жителей, прятавшихся в подвале. На утро 9 мая они перестали выходить на связь, сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его информации, пожарные отряды проводили спасательную операцию по мере возможности, с учетом безопасности ситуации. Но из-за постоянных обстрелов российской армии невозможно до конца разобрать завалы ни в Шипилово, ни в Белогоровке, где ВС РФ скинули авиабомбу на школу. Пострадавших в Белогоровке детей и одного раненого ребенка из Приволья госпитализировали в Днепр.

[ + – ] Разрушения в Луганской области

Как уточняет Гайдай, только в течение 8 мая враг обстреливал Луганскую область 24 раза. В Северодонецке погибла женщина, в Белогоровке — два закарпатских волонтера.

[ + – ] Обстрелянный дом в Луганской области

Противник продолжает наносить удары по инфраструктурным объектам. Вечером 8 мая третий раз подряд снаряд попал в нефтеперерабатывающий завод, а также разрушили мощности Попаснянского водоканала, оставив без воды близлежащие города и села.

Основные усилия враг сосредотачивает на попытках взять под свой контроль Рубежное и подготовке к продвижению в сторону Лисичанска.

В то же время на территории Луганской и Донецкой областей ВСУ успешно отбила шесть атак российской армии. Здесь уничтожено 20 танков противника, одна артиллерийская система, 28 единиц бронированной боевой техники, одна специальная бронированная машина и пять автомобилей.

[ + – ] Сгоревший танк

Напомним, после двух месяцев боев Попасная перешла под контроль оккупантов. Украинские войска отошли от города на более укрепленные позиции.

Ранее Фокус писал об обстреле завода "Азот" в Северодонецке.