Удар по Шипилівці: 11 людей залишаються під завалами, зв'язок перервався, — Гайдай (фото)

Пожежники намагалися дістатися потерпілих, але рятувальні роботи перериваються через масований обстріл ЗС РФ.

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Уночі із 7 на 8 травня ЗС РФ завдали удару по Шипилівці Луганської області. Під завалами двоповерхового будинку опинилися 11 місцевих жителів, які ховалися у підвалі. На ранок 9 травня вони припинили виходити на зв'язок, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його інформацією, пожежні загони проводили рятувальну операцію в міру можливості з урахуванням безпеки ситуації. Але через постійні обстріли російської армії неможливо до кінця розібрати завали ні в Шипилівці, ні в Білогорівці, де ЗС РФ скинули авіабомбу на школу. Постраждалих у Білогорівці дітей та одну поранену дитину з Привілля госпіталізували до Дніпра.

[ + – ] Руйнування в Луганській області

Як уточнює Гайдай, лише протягом 8 травня ворог обстрілював Луганську область 24 рази. У Сєвєродонецьку загинула жінка, у Білогорівці — два закарпатські волонтери.

[ + – ] Обстріляний будинок у Луганській області

Противник продовжує завдавати ударів по інфраструктурних об'єктах. Увечері 8 травня втретє поспіль снаряд влучив у нафтопереробний завод, а також зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, залишивши без води довколишні міста та села.

Основні зусилля ворог зосереджує на спробах взяти під свій контроль Рубіжне та підготовку до просування у бік Лисичанська.

Водночас, на території Луганської та Донецької областей ЗСУ успішно відбила шість атак російської армії. Тут знищено 20 танків супротивника, одна артилерійська система, 28 одиниць броньованої бойової техніки, одна спеціальна броньована машина та п'ять автомобілів.

[ + – ] Згорілий танк

Нагадаємо, після двох місяців боїв Попасна перейшла під контроль окупантів. Українські війська відійшли від міста більш укріплені позиції.

Раніше Фокус писав про обстріл заводу "Азот" у Сєвєродонецьку.