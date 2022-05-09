Решающая битва за Луганщину: войска РФ перешли Северский Донец (видео)

Если войскам РФ удастся закрепится за рекой, то Лисичанск может быть отрезан от сообщения с остальной частью Украины.

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Российские войска пытаются отрезать Луганскую область от Украины, соорудив переправу через Северский Донец. Идут попытки захвата трассы Лисичанск-Бахмут. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Украинские военные держат оборону в Рубежном и Белогоровке, где ныне идут тяжелые бои. По словам Гайдая, ВС РФ пытаются выбить украинскую армию из "дороги жизни" — трассы Лисичанск-Бахмут.

"Сегодняшний день решающий. Будем биться за "дорогу жизни", — говорит Гайдай.

По факту это дорога — единственное связующее звено, через которое удавалось завозить гуманитарку и вывозить людей.

Если российским военным удастся закрепиться на переправе через Северский Донец, то оттуда они могут дальше развивать свое наступление. По словам главы ОВА, у украинских военных есть чем уничтожать врага.

"Как речку перешли, так назад и поплывут", — подытожил Сергей Гайдай.

Напомним, эвакуации из Луганской области сейчас не будет из-за огневого контроля войсками РФ трассы Лисичанск-Бахмут.

Ранее Гайдай заявлял, что в течение нескольких дней начнется масштабное наступление войск РФ на Луганскую область, что станет решающей битвой.