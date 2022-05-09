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Эвакуации не будет: российские войска взяли под огневой контроль трассу Лисичанск-Бахмут

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эвакуация из луганской области
Российские войска обстреливают трассу, через которую проходила эвакуация

По словам главы ОВА Сергея Гайдая, также не будет доставки гуманитарных грузов, однако власти заранее позаботились, чтобы у людей было все необходимое.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что на 9 мая не будет эвакуации из-за контроля трассы Лисичанск-Бахмут. Об этом сообщает пресс-служба ОВА.

По данным Гайдая трасса находится под огневым контролем российских войск, поэтому невозможна не только эвакуация мирных жителей, но и доставка гуманитарных грузов. В ОВА также добавили, что они заранее позаботились о том, чтобы у людей было все необходимое.

"Сегодня мы не знаем, чего ожидать от врага, что они могут сделать страшного еще, поэтому прошу, минимизируйте пребывание на улице, оставайтесь в укрытиях", — подчеркнул Гайдай.

Также он добавил, что под обстрел попал эвакуационный автобус, следовавший в Белоговку, чтобы забрать людей из села.

эвакуация луганщины
Трасса Лисичанск-Бахмут обстреливается российскими войсками

Напомним, ранее Сергей Гайдай 6 мая заявил, что ВС РФ пойдут в большое наступление в Луганской области в ближайшие дни.

Ранее российские войска не смогли пробиться к Северодонецку.