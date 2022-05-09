Евакуації не буде: російські війська взяли під вогневий контроль трасу Лисичанськ-Бахмут

За словами голови ОВА Сергія Гайдая, також не буде доставки гуманітарних вантажів, проте влада заздалегідь подбала, щоб у людей було все необхідне.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що на 9 травня не буде евакуації через контроль траси Лисичанськ-Бахмут. Про це повідомляє пресслужба ОВА.

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За даними Гайдая траса знаходиться під вогневим контролем російських військ, тому неможлива не тільки евакуація мирних жителів, а й доставка гуманітарних вантажів. В ОВА також додали, що вони заздалегідь подбали про те, щоб люди мали все необхідне.

"Сьогодні ми не знаємо, чого очікувати від ворога, що вони можуть зробити страшного ще, тому прошу, мінімізуйте перебування на вулиці, залишайтеся в укриттях", — наголосив Гайдай.

Також він додав, що під обстріл потрапив евакуаційний автобус, який прямував до Білоговки, щоб забрати людей із села.

[ + – ] Траса Лисичанськ-Бахмут обстрілюється російськими військами

Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай 6 травня заявив, що ЗС РФ піде у великий наступ у Луганській області найближчими днями.

Раніше російські війська не змогли пробитися до Сєвєродонецька.