Вирішальна битва за Луганщину: війська РФ перейшли Сіверський Донець (відео)

Якщо військам РФ вдасться закріпитися за річкою, то Лисичанськ може бути відрізаний від сполучення з рештою України.

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Російські війська намагаються відрізати Луганську область від України, спорудивши переправу через Сіверський Донець. Ідуть спроби захоплення траси Лисичанськ-Бахмут. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Українські військові тримають оборону в Рубіжному та Білогорівці, де нині точаться важкі бої. За словами Гайдая, ЗС РФ намагаються вибити українську армію з "дороги життя" — траси Лисичанськ-Бахмут.

"Сьогоднішній день вирішальний. Битимемося за "дорогу життя", — каже Гайдай.

За фактом це дорога — єдина сполучна ланка, через яку вдавалося завозити гуманітарку та вивозити людей.

Якщо російським військовим вдасться закріпитися на переправі через Сіверський Донець, то вони можуть далі розвивати свій наступ. За словами голови ОВА, українські військові мають чим знищувати ворога.

"Як річку перейшли, так назад і попливуть", — підсумував Сергій Гайдай.

Нагадаємо, евакуації з Луганської області зараз не буде через вогневий контроль військами РФ траси Лисичанськ-Бахмут.

Раніше Гайдай заявляв, що протягом кількох днів розпочнеться масштабний наступ військ РФ на Луганську область, що стане вирішальною битвою.