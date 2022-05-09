Пентагон передаст Украине высокоточные ракеты с лазерным наведением, — СМИ

По информации журналистов, США планирует закупить для ВСУ 70-мм ракеты APKWS на сумму $22,6 млн, а также беспилотники Switchblade и Puma.

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Пентагон должен закупить для Украины 70-мм ракеты с лазерным наведением APKWS, сообщает Washington Post.

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На усовершенствованную систему высокоточного оружия Минобороны США планирует потратить $22,6 млн. Еще $17,8 млн уйдет на беспилотники Switchblade.

Помимо этого, Пентагон также закупит для украинской армии ручные беспилотные летательные аппараты Puma на сумму $19,7 млн.

Билл ЛаПланте, заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению, заявил журналистам, что у военного ведомства есть одобренное Конгрессом финансирование в размере $300 млн, которое можно потратить на имеющуюся в продаже военную технику.

Ракеты APKWS (Advanced Precision Kill Weapon Systems) — это усовершенствованная модель неуправляемых ракет Hydra 70 с комплектом лазерного наведения для придания ей возможности точного поражения цели.

Их можно запускать как с воздушных, так и наземных мобильных пусковых установок. APKWS задуманы как недорогой способ уничтожить цели, ограничивая побочный ущерб в ближнем бою, рассказывается на сайте Командования военно-воздушных систем США.

Производство ракет началось в 2011 году. Начальная эксплуатационная готовность была объявлена ​​​​в 2012 году для вертолетов AH-1W и UH-1Y. В 2016 году APKWS был установлен на самолетах AV-8B, F-16 и A-10. В 2020 году производитель ракет — британская компания BAE Systems — объявила, что завершила испытательные пуски APKWS с наземной пусковой установки

В июне 2021 года APKWS успешно протестировали в роли противодействия беспилотникам. Неконтактный взрыватель позволяет перехватывать БПЛА с меньшими затратами, а лазерное наведение ракеты не требует захват цели перед запуском.

В настоящее время неизвестно с помощью каких пусковых установок будут использовать эти ракеты в Украине.

Напомним, Украина получила ударные возможности на море от стран-партнеров. По словам спикера Минобороны США Джона Кирби, в Штатах также провели обучение бойцов ВСУ для управления беспилотными комплексами для защиты береговой линии.

Также Фокус писал, что украинские штурмовики используют против ВС РФ ракеты С-13.