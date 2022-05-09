Пентагон передасть Україні високоточні ракети з лазерним наведенням, — ЗМІ

За інформацією журналістів, США планує закупити для ЗСУ 70-мм ракети APKWS на суму $22,6 млн, а також безпілотники Switchblade і Puma.

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Пентагон має купити для України 70-мм ракети з лазерним наведенням APKWS, повідомляє Washington Post.

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На вдосконалену систему високоточної зброї Міноборони США планує витратити $22,6 млн. Ще $17,8 млн піде на безпілотники Switchblade.

Крім того, Пентагон також закупить для української армії ручні безпілотні літальні апарати Puma на суму $19,7 млн.

Біл ЛаПланте, заступник міністра оборони із закупівель і матеріально-технічного забезпечення, заявив журналістам, що у військового відомства є схвалене Конгресом фінансування в розмірі $300 млн, яке можна витратити на військову техніку, що є в продажу.

Ракети APKWS (Advanced Precision Kill Weapon Systems) — це вдосконалена модель некерованих ракет Hydra 70 із комплектом лазерного наведення для надання їй точного ураження цілі.

Їх можна запускати як із повітряних, так і з наземних мобільних пускових установок. APKWS задумані як недорогий спосіб знищити цілі, обмежуючи побічні збитки в ближньому бою, розповідається на сайті Командування військово-повітряних систем США.

Виробництво ракет розпочалося у 2011 році. Початкова експлуатаційна готовність була оголошена у 2012 році для вертольотів AH-1W і UH-1Y. У 2016 році APKWS було встановлено на літаках AV-8B, F-16 і A-10. У 2020 році виробник ракет — британська компанія BAE Systems — оголосила, що завершила випробувальні пуски APKWS із наземної пускової установки.

У червні 2021 року APKWS успішно протестували в ролі протидії безпілотникам. Неконтактний підривник дозволяє перехоплювати БПЛА з меншими витратами, а лазерне наведення ракети вимагає захоплення цілі перед запуском.

Наразі невідомо, за допомогою яких пускових установок використовуватимуть ці ракети в Україні.

Нагадаємо, Україна одержала ударні можливості на морі від країн-партнерів. За словами речника Міноборони США Джона Кірбі, у Штатах також провели навчання бійців ЗСУ для управління безпілотними комплексами для захисту берегової лінії.

Також Фокус писав, що українські штурмовики використовують проти ЗС РФ ракети С-13.