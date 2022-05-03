Україна отримала ударні можливості на морі від країн-партнерів, — Пентагон

За словами речника Міноборони США Джона Кірбі, у Штатах також провели навчання бійців ЗСУ для управління безпілотними комплексами для захисту берегової лінії.

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Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що деякі країни передали Україні ударні можливості на морі. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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За словами Кірбі, Україна здобула ударні можливості на морі від інших країн. Називати якісь деталі він відмовився, зазначивши, що країни, які передали зброю, можуть і самі про все розповісти. Водночас речник Пентагону зазначив, що Україна зберегла можливість виробництва протикорабельних ракет "Нептун", попри удари російських ракет по інфраструктурних об'єктах.

"У них є власні можливості виробництва протикорабельних крилатих ракет. Вони все ще можуть виготовляти протикорабельні крилаті ракети "Нептун"", — наголосив Джон Кірбі.

Україна отримає безпілотні комплекси для захисту берегової лінії

Вашингтон вважає, що безпілотні комплекси допоможуть під час оборони берегової лінії від російських військ. Проте конкретну кількість безпілотників речник відмовився називати. Також лишається невідомим, які саме системи отримає українська армія.

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"Разом з партнерами та союзниками ми працюємо над зміцненням їхніх можливостей у береговій обороні", — заявив Кірбі.

Нагадаємо, 27 квітня у Великій Британії заявили, що вони відправлять Україні протикорабельні ракети Brimstone.

Фокус детально розбирався, якими ракетами ЗСУ знищили крейсер "Москва".