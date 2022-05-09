ВС РФ готовят химическую атаку на заводе "Азовсталь" 11 мая, — депутат горсовета (видео)

По словам Александра Лашина, таким образом российские военные хотят уничтожить украинских бойцов, которые удерживают под контролем предприятие.

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Российские войска готовятся осуществить большую химическую атаку на заводе "Азовсталь" в осажденном Мариуполе 11 мая. Местных жителей предупреждают, чтобы с 10 мая они не выходили на улицу. Таким образом оккупанты пытаются уничтожить украинских бойцов и захватить территорию металлургического завода. Об этом заявил депутат Мариупольского городского совета Александр Лашин в Facebook.

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"Наших героев хотят выкурить из "Азовстали", у них ничего не получается, поэтому они хотят применить вот такие геноцидные вещи, как мощное химическое оружие", — сказал он.

Александр Лашин обратился к международной общественности с просьбой не допустить применение Россией в городе химической атаки и призвал украинцев распространить информацию о намерениях российских военных.

"Хочу обратится к международной общественности: ООН, Красному кресту не допустить применения Россией в Мариуполе химического оружия. Там наши местные, мирные люди, наши защитники — ребята из "Азова" наши морпехи, там наши украинцы. Мариуполь всегда был, есть и будет украинским городом", — заявил депутат горсовета.

Напомним, 8 мая полк "Азов" дали пресс-конференцию из Мариуполя. Заместитель командира полка Святослав Паламар рассказал, что на заводе "Азовсталь" все еще остаются гражданские. Также он рассказал, что за время обороны завода украинским защитникам удалось уничтожить 2,5 тысячи россиян. Однако сейчас идут интенсивные обстрелы авиацией ВС РФ, ствольной артиллерией, танками и минометами, А российская пехота штурмует предприятие.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что разблокировать военным путем Мариуполь сейчас невозможно. По его словам, для этого украинские военные нуждаются в тяжелом вооружение, которого у них нет.