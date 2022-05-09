ЗС РФ готують хімічну атаку на заводі "Азовсталь" 11 травня, — депутат міськради (відео)

За словами Олександра Лашина, у такий спосіб російські військові хочуть знищити українських бійців, які утримують під контролем підприємство.

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Російські війська готуються здійснити велику хімічну атаку на заводі "Азовсталь" в обложеному Маріуполі 11 травня. Місцевих жителів попереджають, щоб із 10 травня вони не виходили на вулицю. Таким чином окупанти намагаються знищити українських бійців та захопити територію металургійного заводу. Про це заявив депутат Маріупольської міської ради Олександр Лашин у Facebook.

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"Наших героїв хочуть викурити з "Азовсталі", у них нічого не виходить, тому вони хочуть застосувати такі геноцидні речі, як потужна хімічна зброя", — сказав він.

Олександр Лашин звернувся до міжнародної спільноти з проханням не допустити застосування Росією у місті хімічної атаки та закликав українців поширити інформацію про наміри російських військових.

"Хочу звернеться до міжнародної громадськості: ООН, Червоного хреста не допустити застосування Росією в Маріуполі хімічної зброї. Там наші місцеві, мирні люди, наші захисники — хлопці з "Азова" наші морпіхи, там наші українці. Маріуполь завжди був, є і буде українським містом", — заявив депутат міськради.

Нагадаємо, 8 травня полк "Азов" дав пресконференцію із Маріуполя. Заступник командира полку Святослав Паламар розповів, що на заводі "Азовсталь" все ще залишаються цивільні. Також він розповів, що за час оборони заводу українським захисникам вдалося знищити 2,5 тисяч росіян. Проте зараз тривають інтенсивні обстріли авіацією ЗС РФ, ствольною артилерією, танками та мінометами, А російська піхота штурмує підприємство.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що розблокувати військовим шляхом Маріуполь наразі неможливо. За його словами, для цього українські військові потребують важкого озброєння, якого вони не мають.