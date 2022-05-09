Руководитель группы Bellincat Христо Грозев показал "парад" в Харькове (видео)

Известный расследователь опубликовал ролик, на котором показана "буксировка" российской техники украинским трактором.

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В Харькове 9 мая провезли трофейную технику ВС РФ, сообщает руководитель группы журналистов-расследователей Христо Грозев на своей странице в Twitter.

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Грозев опубликовал видео, на котором трактор везет подбитую в боях российскую бронемашину. Болгарский журналист иронически прокомментировал это действие.

"Тем временем, парад 9 мая в Харькове", — написал он.

Известно, что в Харьковской области продолжаются боевые действия. Российским оккупантам с начала военного вторжения не удалось достичь успехов по захвату Харькова, однако город пострадал в результате вражеских обстрелов.

Сегодня стало известно, что ВСУ разбили группу ВС РФ под Харьковом и взяли в плен 21 военнослужащего. Село Циркуны было захвачено российской армией еще вечером 24 февраля в первый день масштабного вторжения, но через два месяца украинцы освободили село. Успешную операцию провели бойцы 92-й бригады ВСУ.

Также Фокус рассказывал, что в Москве отменили воздушную часть парада на 9 мая. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков пояснил это плохими погодными условиями. При этом, над Москвой светило солнце. Однако существует версия, что причиной отмены воздушной части стала неисправность ключевого объекта парада, самолета Ил-80.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что воздушная часть парада была отменена из-за боязни российских военных применения ПЗРК по их самолетам. Отметим, что сегодня воздушную часть парадов отменили не только в Москве, а и в Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону. При этом "отговорки" чиновников РФ в СНБО назвали манипуляцией.