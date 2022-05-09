Керівник групи Bellincat Христо Грозев показав "парад" у Харкові (відео)

Відомий розслідувач опублікував ролик, на якому показано "буксирування" російської техніки українським трактором.

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У Харкові 9 травня провезли трофейну техніку ЗС РФ, повідомляє керівник групи журналістів-розслідувачів Христо Грозев на своїй сторінці у Twitter.

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Грозев опублікував відео, на якому трактор везе підбиту в боях російську бронемашину. Болгарський журналіст іронічно прокоментував цю дію.

"Тим часом парад 9 травня в Харкові", — написав він.

Відомо, що в Харківській області тривають бойові дії. Російським окупантам з початку військового вторгнення не вдалося досягти успіхів із захоплення Харкова, проте місто постраждало внаслідок ворожих обстрілів.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ розбили групу ЗС РФ під Харковом і полонили 21 військовослужбовця. Село Циркуни захопила російська армія ще ввечері, 24 лютого, першого дня масштабного вторгнення, але через два місяці українці звільнили село. Успішну операцію провели бійці 92-ї бригади ЗСУ.

Також Фокус розповідав, що в Москві скасували повітряну частину параду на 9 травня. Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков пояснив це поганими погодними умовами. Водночас над Москвою світило сонце. Проте існує версія, що причиною скасування повітряної частини стала несправність ключового об'єкта параду літака Іл-80.

У Раді національної безпеки й оборони України заявили, що повітряну частину параду скасовано через побоювання російських військових застосування ПЗРК по їхніх літаках. Зазначимо, що сьогодні повітряну частину парадів скасували не лише в Москві, а й у Єкатеринбурзі, Самарі та Ростові-на-Дону. Водночас "відмовки" чиновників РФ у РНБО назвали маніпуляцією.