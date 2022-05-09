Злякалися ПЗРК. У РНБО назвали причину, чому в Москві не було літаків на параді в РФ

Відомо, що сьогодні повітряну частину парадів скасували в Москві, Єкатеринбурзі, Самарі та Ростові-на-Дону. Водночас "відмовки" чиновників РФ у РНБО назвали маніпуляцією.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що 9 травня в різних містах Росії скасували повітряну частину парадів, зокрема, в Москві, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі, Ростові-на-Дону. Влада РФ заявила про те, що прийняла це рішення через погані погодні умови.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Однак у 2020 році Росія витратила понад 540 млн рублів на "розгін хмар" для безпеки польотів військової авіації. У 2021 році ця сума склала 417 млн рублів. Тому російські опозиціонери впевнені, що причина не в поганій погоді.

"За версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки в деяких містах можуть зустріти по дорозі українські переносні зенітно-ракетні комплекси, — наголосили в Центрі. — Тому історія про "погану погоду" — лише маніпуляція, оскільки для Росії витратити 500 млн рублів на сакральну дату Путіна — не проблема. Особливо з огляду на те, що, за різними оцінками, щодня РФ на "спецоперацію" в Україні витрачає від $500 млн до $20 млрд".

Раніше повідомляли, що в Москві під час параду над Червоною площею не пролетіла російська бойова авіація, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-160 та спеціальний борт президента РФ, так званий літак "судного дня", Іл-80. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про те, що раптове скасування повітряної частини параду пов'язане з несприятливими метеоумовами. Проте зранку в Москві не помітили особливого погіршення погодних умов.

Один з інсайдерів проєкту InformNapalm у Москві повідомив, що реальною причиною скасування стала діагностована несправність літака "судного дня" Іл-80.

Напередодні 9 травня західні журналісти припускали, що під час московського параду Володимир Путін планує надіслати попередження Заходу, продемонструвавши політ стратегічного бомбардувальника Ту-160 "Білий лебідь" та командного літака "судного дня" Іл-80. Обидва повітряні судна призначені, зокрема, для військових конфліктів із застосуванням ядерної зброї.

Цікаво, що літаки пролетіли над російською столицею під час репетиції параду.