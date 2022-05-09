Испугались ПЗРК. В СНБО назвали причину, почему в Москве не было самолетов на параде в РФ

Известно, что сегодня воздушную часть парадов отменили в Москве, Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону. При этом "отговорки" чиновников РФ в СНБО назвали манипуляцией.

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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что 9 мая в различных городах России отменили воздушную часть парадов, в частности, в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону. Власти РФ заявили о том, что приняли это решение из-за плохих погодных условий.

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Однако в 2020 году Россия потратила более 540 млн рублей на "разгон облаков" для безопасности полетов военной авиации. В 2021 году эта сумма составила 417 млн рублей. Поэтому российские оппозиционеры уверены, что причина не в плохой погоде.

"По версии российских оппозиционеров, на самом деле полеты отменили, поскольку российские самолеты в некоторых городах могут встретить по пути украинские переносные зенитно-ракетные комплексы, — подчеркнули в Центре. — Поэтому история о "плохой погоде" – лишь манипуляция, поскольку для России потратить 500 млн рублей на сакральную дату Путина – не проблема. Особенно учитывая, что, по разным оценкам, ежедневно РФ на "спецоперацию" в Украине тратит от $500 млн до $20 млрд".

Ранее сообщалось, что в Москве во время парада над Красной площадью не пролетела российская боевая авиация, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-160 и специальный борт президента РФ, так называемый самолет "судного дня", Ил-80. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что внезапная отмена воздушной части парада связана с неблагоприятными метеоусловиями. Однако с утра в Москве не заметили особого ухудшения погодных условий.

Один из инсайдеров проекта InformNapalm в Москве сообщил, что реальной причиной отмены стала диагностированная неисправность самолета "судного дня" Ил-80.

Накануне 9 мая западные журналисты предполагали, что во время московского парада Владимир Путин планирует послать предупреждение Западу, продемонстрировав полет стратегического бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь" и командного самолета "судного дня" Ил-80. Оба воздушных судна предназначены, в том числе, для военных конфликтов с применением ядерного оружия.

Примечательно, что самолеты пролетели над российской столицей во время репетиции парада.