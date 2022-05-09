Офицеры ВС РФ отказываются подчиняться приказам наступать на Донбассе, — CNN

Собеседник из Минобороны США рассказал журналистам, что российские офицеры "либо отказались подчиняться приказам, либо не подчиняются им с той же мерой рвения, которую вы ожидаете от офицера".

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США видят "неподтвержденные сообщения" о том, что российские войска в Украине не подчиняются приказам. Так, российские войска и "офицеры среднего звена различных уровней, вплоть до уровня батальона" отказываются подчиняться приказам двигаться вперед в новом наступлении на Донбасс. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Минобороны США.

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По его словам, российские офицеры "либо отказались подчиняться приказам, либо не подчиняются им с той же мерой рвения, которую вы ожидаете от офицера".

Он также добавил, что в российских войсках борются с распространенным низким моральным состоянием с самого начала вторжения в Украину. Это является одной из многих проблем во вражеских войсках, с которыми они столкнулись за время полномасштабной войны.

Кроме того, чиновник из Пентагона отметил, что россияне все еще сталкиваются с проблемами в логистике, что замедляет их наступление на территории Украины.

Напомним, 9 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские войска пытаются отрезать Луганскую область от всей остальной территории Украины, соорудив переправу через реку Северский Донец. Оккупанты пытаются захватить трассу Лисичанску-Бахмут.

Ранее, 7 мая СМИ сообщали, что прокуратура в России начала расследование по факту дезертирства 295 российских военных, которые самостоятельно покинули поле боя в Украине. В результате чего была сорвана тактическая операция.