Офіцери ЗС РФ відмовляються підкорятися наказам наступати на Донбасі, — CNN
Співрозмовник із Міноборони США розповів журналістам, що російські офіцери "або відмовилися підпорядковуватися наказам, або не підкоряються ним з тією ж мірою запопадливості, яку ви очікуєте від офіцера".
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США вбачають "непідтверджені повідомлення" про те, що російські війська в Україні не підпорядковуються наказам. Так, російські війська та "офіцери середньої ланки різних рівнів, аж до рівня батальйону" відмовляються підкорятися наказам рухатися вперед у новому наступі на Донбас. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на представника Міноборони США.
За його словами, російські офіцери "або відмовилися підпорядковуватися наказам, або не підкоряються ним з тією ж мірою рвіння, яку ви очікуєте від офіцера".
Він також додав, що у російських військах борються із поширеним низьким моральним станом із самого початку вторгнення в Україну. Це одна з багатьох проблем у ворожих військах, з якими вони зіткнулися за час повномасштабної війни.
Крім того, чиновник із Пентагону зазначив, що росіяни все ще стикаються з проблемами у логістиці, що уповільнює їх наступ на території України.
Нагадаємо, 9 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські війська намагаються відрізати Луганську область від усієї решти території України, спорудивши переправу через річку Сіверський Донець. Окупанти намагаються захопити трасу Лисичанську-Бахмут.
Раніше, 7 травня ЗМІ повідомляли, що прокуратура в Росії розпочала розслідування за фактом дезертирства 295 російських військових, які самостійно залишили поле бою в Україні. Внаслідок цього було зірвано тактичну операцію.