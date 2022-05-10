В Изюме под завалами пятиэтажного дома нашли тела 44 гражданских, — Синегубов
По данным главы Харьковской ОВА, дом в Изюме был разрушен в результате обстрелов российскими оккупантами еще в начале марта.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
В Изюме было зафиксировано очередное военное преступление российской армии. Как заявил в своем Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, под завалами одной из пятиэтажек города были обнаружены тела 44 погибших гражданских лиц.
"Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждый, и за каждый они заплатят", — написал Синегубов.
Глава ОВА отметил, что дом был разрушен еще в начале марта, следовательно тела пролежали под завалами около 2 месяцев.
Подробностей и фотоматериалов Синегубов пока не предоставил. Также чиновник не сообщил о точном адресе дома, где были найдены тела, и кто их обнаружил.
Отметим, что в за последнее время в сводках Генштаба ВСУ не сообщалось об освобождении временно оккупированного Изюма. Сегодня, 10 мая, согласно опубликованной информации Генштаба, на Изюмском направлении активных боевых действий не было. Говорилось лишь о том, что противник пополняет запасы боеприпасов, горючего и материально-технических средств.
Ранее сообщалось, что 1 мая в Изюме был ранен начальник Генштаба России Валерий Герасимов, который прибыл в оккупированный город для осуществления руководства наступлением ВС РФ. Согласно сообщению советника главы МВД Антона Геращенко, по командному пункту, где находился генерал Герасимов ВСУ нанесли удар.
Российские войска продолжают стягивать силы в Белгородской области для возобновления наступательных операций в Изюмском направлении в ближайшие дни. Также концентрация войск ВС РФ необходима для того, чтобы помешать украинским контратакам вокруг Харькова.