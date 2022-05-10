В Изюме под завалами пятиэтажного дома нашли тела 44 гражданских, — Синегубов

По данным главы Харьковской ОВА, дом в Изюме был разрушен в результате обстрелов российскими оккупантами еще в начале марта.

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В Изюме было зафиксировано очередное военное преступление российской армии. Как заявил в своем Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, под завалами одной из пятиэтажек города были обнаружены тела 44 погибших гражданских лиц.

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"Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждый, и за каждый они заплатят", — написал Синегубов.

Глава ОВА отметил, что дом был разрушен еще в начале марта, следовательно тела пролежали под завалами около 2 месяцев.

Подробностей и фотоматериалов Синегубов пока не предоставил. Также чиновник не сообщил о точном адресе дома, где были найдены тела, и кто их обнаружил.

Отметим, что в за последнее время в сводках Генштаба ВСУ не сообщалось об освобождении временно оккупированного Изюма. Сегодня, 10 мая, согласно опубликованной информации Генштаба, на Изюмском направлении активных боевых действий не было. Говорилось лишь о том, что противник пополняет запасы боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Ранее сообщалось, что 1 мая в Изюме был ранен начальник Генштаба России Валерий Герасимов, который прибыл в оккупированный город для осуществления руководства наступлением ВС РФ. Согласно сообщению советника главы МВД Антона Геращенко, по командному пункту, где находился генерал Герасимов ВСУ нанесли удар.

Российские войска продолжают стягивать силы в Белгородской области для возобновления наступательных операций в Изюмском направлении в ближайшие дни. Также концентрация войск ВС РФ необходима для того, чтобы помешать украинским контратакам вокруг Харькова.