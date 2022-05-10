В Ізюмі під завалами п'ятиповерхового будинку знайшли тіла 44 цивільних, — Синєгубов

За даними голови Харківської ОВА, будинок в Ізюмі зруйнований внаслідок обстрілу російськими окупантами ще на початку березня.

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В Ізюмі зафіксовано черговий воєнний злочин російської армії. Як заявив у своєму Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під завалами однієї з п'ятиповерхівок міста виявлено тіла 44 загиблих цивільних осіб.

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"Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен і за кожен вони заплатять", — написав Синєгубов.

Глава ОВА зазначив, що будинок зруйнований ще на початку березня, отже, тіла пролежали під завалами близько 2 місяців.

Подробиць та фотоматеріалів Синєгубов наразі не надав. Також чиновник не повідомив про точну адресу будинку, де знайшли тіла, і хто їх виявив.

Зазначимо, що останнім часом у зведеннях Генштабу ЗСУ не повідомляли про звільнення тимчасово окупованого Ізюма. Сьогодні, 10 травня, згідно з опублікованою інформацією Генштабу, на Ізюмському напрямку активних бойових дій не було. Йшлося лише про те, що противник поповнює запаси боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Раніше повідомляли, що 1 травня в Ізюмі поранено начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова, який прибув в окуповане місто для здійснення керівництва наступом ЗС РФ. Згідно з повідомленням радника голови МВС Антона Геращенка, по командному пункті, де знаходився генерал Герасимов ЗСУ, завдали удару.

Російські війська продовжують стягувати сили в Бєлгородській області для відновлення наступальних операцій в Ізюмському напрямку найближчими днями. Також концентрація військ ЗС РФ потрібна для того, щоб завадити українським контратакам навколо Харкова.