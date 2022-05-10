В Беларуси испытывают новые ракеты к комплексам "Бук" и "Полонез"

Испытания пройдут в несколько этапов, а до конца года об их успехах в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси должны будут отчитаться перед Александром Лукашенко.

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В Беларуси начали испытания новых ракет для реактивных систем залпового огня "Полонез" и "Бук". Испытания пройдут в несколько этапов, а к концу года об их результатах в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси должны будут отчитаться перед Александром Лукашенко. Об этом сообщает белорусское государственное телеграфное агентство "Белта".

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"Ракетостроение на сегодняшний момент — одно из ключевых направлений Госкомвоенпрома. В мае у нас очередной этап испытаний, в августе — следующий. Думаю, в течение этого года мы по аналогии прошлого проведем несколько этапов и в конце года будем докладывать главе государства о выполнении тех задач, которые стоят в этом ключевом направлении Госкомвоенпрома", — сказано в сообщении издания.

Что это за вооружение

"Полонез" — реактивная система залпового огня белорусского производства, калибром в 301 мм. Система предназначена для высокоточного поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной техники и других объектов. Дальность стрельбы изначально составляла до 200 км, а в 2017 году за счет использования новых ракет была увеличена до 300 км

"Бук" — советский самоходный зенитный ракетный комплекс. Он предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах — от 30 метров до 14—18 километров в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Напомним, 10 мая в Генштабе белорусских ВС заявили, что Беларусь задействовала Силы специальных операций на трех направлениях, после того, как Украина сконцентрировала возле границы около 20 тысяч военных.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Россия перестала обстреливать Украину ракетами с территории Беларуси из-за дефицита ракет. По его словам, у РФ закончились "Калибры" для комплексов "Искандер", дальность которых позволяет покрыть всю территорию Украины.