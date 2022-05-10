У Білорусі випробовують нові ракети до комплексів "Бук" і "Полонез"

Випробування пройдуть у кілька етапів, а до кінця року про їхні успіхи у Державному військово-промисловому комітеті Білорусі мають відзвітувати перед Олександром Лукашенком.

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У Білорусі розпочали випробування нових ракет для реактивних систем залпового вогню "Полонез" і "Бук". Випробування пройдуть у кілька етапів, а до кінця року про їхні результати у Державному військово-промисловому комітеті Білорусі мають відзвітувати перед Олександром Лукашенком. Про це повідомляє білоруська державна телеграфна агенція "Белта".

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"Ракетобудування на сьогоднішній момент — один із ключових напрямків Держкомвійськпрому. У травні у нас черговий етап випробувань, у серпні — наступний. Думаю, протягом цього року ми за аналогією минулого проведемо кілька етапів і наприкінці року доповідатимемо главі держави про виконання тих завдань, які стоять у цьому ключовому напрямку Держкомвійськпрому", — йдеться у повідомленні видання.

Що це за озброєння

"Полонез" — реактивна система залпового вогню білоруського виробництва, калібром 301 мм. Система призначена для високоточного ураження відкрито розташованої та прихованої живої сили, неброньованої та броньованої військової техніки й інших об'єктів. Дальність стрільби спочатку становила до 200 км, а у 2017 році за рахунок використання нових ракет було збільшено до 300 км.

"Бук" — радянський самохідний зенітний ракетний комплекс. Він призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах — від 30 метрів до 14-18 кілометрів в умовах інтенсивної радіопротидії.

Нагадаємо, 10 травня в Генштабі білоруських ЗС заявили, що Білорусь задіяла Сили спеціальних операцій на трьох напрямках після того, як Україна сконцентрувала біля кордону майже 20 тисяч військових.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Росія перестала обстрілювати Україну ракетами з території Білорусі через дефіцит ракет. За його словами, в РФ закінчилися "Калібри" для комплексів "Іскандер", дальність яких дозволяє покрити всю територію України.