ВСУ с первого дня войны уничтожили до 10 российских генералов, — разведка США

По данным силового ведомства, ВС РФ потеряли намного больше генералов в Украине, чем Соединенные Штаты за 20 лет войны в Афганистане.

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Украинская армия с начала полномасштабного вторжения ВС РФ ликвидировала от 8 до 10 российских генералов. Такую информацию озвучил глава разведывательного управления Минобороны США Скотт Берриер, выступая на заседании Сената.

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По его словам, военно-политическое руководство Соединенных Штатов пристально следит за потерями ВС РФ в ходе полномасштабной войны против Украины.

Разведуправление Минобороны отмечает рост числа ликвидированных российских генералов. По словам Берриера, этот показатель в несколько раз превышает количество американских топ-офицеров, которые погибли в Афганистане за 20 лет военного конфликта.

Некоторые разведчики, как утверждает глава ведомства, связывают такой уровень потерь среди руководства армии РФ с тем, что генералы вынуждены действовать в зоне боевых действий для мотивации наступающих подразделений.

"Тот факт, что Россия теряет всех этих генералов, говорит ли вам, что эти генералы вынуждены идти вперед, чтобы обеспечить выполнение своих приказов?", — задали Берриеру вопрос в ходе заседания в Сенате, на что глава разведуправления утвердительно ответил: "Да".

Представитель Минобороны США также отметил, что Киев лучше подготовлен в плане мотивации своих военнослужащих, несмотря на то, что ВС РФ превосходят Вооруженные силы Украины, которые уступают россиянам в плане численности войск.

"Я думаю, что украинцы правы в том, что касается самоотверженности и того, как они относятся к защите своей страны. Я не уверен, что российские солдаты из отдаленных российских военных округов действительно понимают это", — подытожил Берриер, выступая в Сенате.

Напомним, ранее СНБО публиковал список российских генералов, которые были ликвидированы на территории Украины. По данным Совета нацбезопасности, в ходе полномасштабной войны подразделениям ВСУ удалось уничтожить несколько генерал-майоров, которые также принимали участие в боях.

Также сообщалось, что разведка США помогает украинской армии ликвидировать генералов ВС РФ. Как писало издание The NYT, военное руководство Соединенных Штатов передает Киеву разведданные о местонахождении штабов российской армии.