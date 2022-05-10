ЗСУ з першого дня війни знищили до 10 російських генералів, — розвідка США

За даними силового відомства, ЗС РФ втратила набагато більше генералів в Україні, ніж Сполучені Штати за 20 років війни в Афганістані.

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Українська армія від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ ліквідувала від 8 до 10 російських генералів. Таку інформацію озвучив голова розвідувального управління Міноборони США Скотт Беррієр, виступаючи на засіданні Сенату.

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За його словами, військово-політичне керівництво Сполучених Штатів уважно стежить за втратами ЗС РФ під час повномасштабної війни проти України.

Розвідуправління Міноборони зазначає зростання кількості ліквідованих російських генералів. За словами Беррієра, цей показник у кілька разів перевищує кількість американських топофіцерів, які загинули в Афганістані за 20 років воєнного конфлікту.

Деякі розвідники, як стверджує глава відомства, пов'язують такий рівень втрат серед керівництва армії РФ з тим, що генерали змушені діяти в зоні бойових дій для мотивації підрозділів.

"Той факт, що Росія втрачає всіх цих генералів, чи каже вам, що ці генерали змушені йти вперед, щоб забезпечити виконання своїх наказів?" — поставили Беррієру питання під час засідання в Сенаті, на що глава розвідуправління ствердно відповів: "Так" .

Представник Міноборони США також зазначив, що Київ краще підготовлений у плані мотивації своїх військовослужбовців, незважаючи на те, що ЗС РФ перевершує Збройні сили України, які поступаються росіянам у плані чисельності військ.

"Я думаю, що українці мають рацію в тому, що стосується самовідданості й того, як вони ставляться до захисту своєї країни. Я не впевнений, що російські солдати з віддалених російських військових округів справді розуміють це", — підсумував Беррієр, виступаючи в Сенаті.

Нагадаємо, раніше РНБО публікувала список російських генералів, які були ліквідовані на території України. За даними Ради нацбезпеки, під час повномасштабної війни підрозділам ЗСУ вдалося знищити кілька генерал-майорів, які також брали участь у боях.

Також повідомлялося, що розвідка США допомагає українській армії ліквідувати генералів ЗС РФ. Як писало видання The NYT, військове керівництво Сполучених Штатів передає Києву розвіддані про місцезнаходження штабів російської армії.