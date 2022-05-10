Посол России в Израиле покинул Кнессет после высказываний о войне в Украине
Дипломат ушел с трибуны для гостей в израильском парламенте после критического выступления ряда депутатов.
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Посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов не смог досидеть до конца заседания Кнессета, посвященного Дню Победы над нацизмом, сообщает издание Newsru.co.il.
Представитель России был вынужден покинуть трибуну для гостей после резких выступлений депутатов парламента, которые выразили свое возмущение военной агрессией России по отношению к Украине.
В частности, депутат Евгений Сова из партии НДИ заявил, что война в Украине — это преступление со стороны Российской Федерации.
"Мне особенно больно от того, что тот, кто победил нацистского тирана и принес победу, находится сегодня по другую сторону баррикад", — заключил Евгений Сова.
Еще один депутат, Юлий Эдельштейн из политической силы "Ликуд", обвинил Россию в политической эксплуатации темы победы над нацизмом.
"Сегодня мы являемся свидетелями того, как одна страна цинично использует нашу общую победу для того, чтобы сегодня, в 21 веке, оправдать убийство ни в чем не повинных людей, непостижимые ужасы, стрельбу в связанных людей, изнасилования, разрушения домов, обстрелы школ и многое другое", — заявил Эдельштейн.
Ранее Фокус рассказывал, что Мэры основных городов Израиля отказались публично праздновать 9 мая. Торжественные мероприятия были намечены на 10 мая в израильском парламенте, а 9 мая был запланирован лишь сбор ветеранов на горе Герцля в Иерусалиме.
Также в начале мая стало известно, что израильские больницы примут на лечение раненых бойцов из Вооруженных Сил Украины. Такой результат был достигнут по итогам встречи украинского посла с главой израильского Минздрава Ницаном Горовицевом.