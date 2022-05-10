Посол России в Израиле покинул Кнессет после высказываний о войне в Украине

Дипломат ушел с трибуны для гостей в израильском парламенте после критического выступления ряда депутатов.

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Посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов не смог досидеть до конца заседания Кнессета, посвященного Дню Победы над нацизмом, сообщает издание Newsru.co.il.

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Представитель России был вынужден покинуть трибуну для гостей после резких выступлений депутатов парламента, которые выразили свое возмущение военной агрессией России по отношению к Украине.

В частности, депутат Евгений Сова из партии НДИ заявил, что война в Украине — это преступление со стороны Российской Федерации.

"Мне особенно больно от того, что тот, кто победил нацистского тирана и принес победу, находится сегодня по другую сторону баррикад", — заключил Евгений Сова.

Еще один депутат, Юлий Эдельштейн из политической силы "Ликуд", обвинил Россию в политической эксплуатации темы победы над нацизмом.

"Сегодня мы являемся свидетелями того, как одна страна цинично использует нашу общую победу для того, чтобы сегодня, в 21 веке, оправдать убийство ни в чем не повинных людей, непостижимые ужасы, стрельбу в связанных людей, изнасилования, разрушения домов, обстрелы школ и многое другое", — заявил Эдельштейн.

Ранее Фокус рассказывал, что Мэры основных городов Израиля отказались публично праздновать 9 мая. Торжественные мероприятия были намечены на 10 мая в израильском парламенте, а 9 мая был запланирован лишь сбор ветеранов на горе Герцля в Иерусалиме.

Также в начале мая стало известно, что израильские больницы примут на лечение раненых бойцов из Вооруженных Сил Украины. Такой результат был достигнут по итогам встречи украинского посла с главой израильского Минздрава Ницаном Горовицевом.