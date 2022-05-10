Посол Росії в Ізраїлі залишив Кнесет після висловлювань про війну в Україні

Дипломат пішов із трибуни для гостей в ізраїльському парламенті після критичних виступів низки депутатів.

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Посол Росії в Ізраїлі Анатолій Вікторов не зміг досидіти до кінця засідання Кнесету, присвяченого Дню Перемоги над нацизмом, повідомляє видання Newsru.co.il.

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Представник Росії був змушений залишити трибуну для гостей після різких виступів депутатів парламенту, які висловили своє обурення військовою агресією Росії щодо України.

Зокрема депутат Євген Сова з партії НДІ заявив, що війна в Україні — це злочин з боку Російської Федерації.

"Мені особливо боляче від того, що той, хто переміг нацистського тирана і приніс перемогу, перебуває сьогодні по інший бік барикад", — сказав Євген Сова.

Ще один депутат, Йоель Едельштейн із політичної сили "Лікуд", звинуватив Росію у політичній експлуатації теми перемоги над нацизмом.

"Сьогодні ми є свідками того, як одна країна цинічно використовує нашу спільну перемогу для того, щоб сьогодні, у 21 столітті, виправдати вбивство ні в чому не винних людей, незбагненні жахіття, стрільбу у зв'язаних людей, зґвалтування, руйнування будинків, обстріли шкіл та багато іншого", — заявив Едельштейн.

Раніше Фокус розповідав, що мери основних міст Ізраїлю відмовилися публічно святкувати 9 травня. Урочисті заходи було намічено на 10 травня в ізраїльському парламенті, а 9 травня було заплановано лише збирання ветеранів на горі Герцля в Єрусалимі.

Також на початку травня стало відомо, що ізраїльські лікарні візьмуть на лікування поранених бійців зі Збройних Сил України. Такого результату було досягнуто за підсумками зустрічі українського посла з головою ізраїльського МОЗ Ніцаном Горовіцевим.