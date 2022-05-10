Посол Росії в Ізраїлі залишив Кнесет після висловлювань про війну в Україні
Дипломат пішов із трибуни для гостей в ізраїльському парламенті після критичних виступів низки депутатів.
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Посол Росії в Ізраїлі Анатолій Вікторов не зміг досидіти до кінця засідання Кнесету, присвяченого Дню Перемоги над нацизмом, повідомляє видання Newsru.co.il.
Представник Росії був змушений залишити трибуну для гостей після різких виступів депутатів парламенту, які висловили своє обурення військовою агресією Росії щодо України.
Зокрема депутат Євген Сова з партії НДІ заявив, що війна в Україні — це злочин з боку Російської Федерації.
"Мені особливо боляче від того, що той, хто переміг нацистського тирана і приніс перемогу, перебуває сьогодні по інший бік барикад", — сказав Євген Сова.
Ще один депутат, Йоель Едельштейн із політичної сили "Лікуд", звинуватив Росію у політичній експлуатації теми перемоги над нацизмом.
"Сьогодні ми є свідками того, як одна країна цинічно використовує нашу спільну перемогу для того, щоб сьогодні, у 21 столітті, виправдати вбивство ні в чому не винних людей, незбагненні жахіття, стрільбу у зв'язаних людей, зґвалтування, руйнування будинків, обстріли шкіл та багато іншого", — заявив Едельштейн.
Раніше Фокус розповідав, що мери основних міст Ізраїлю відмовилися публічно святкувати 9 травня. Урочисті заходи було намічено на 10 травня в ізраїльському парламенті, а 9 травня було заплановано лише збирання ветеранів на горі Герцля в Єрусалимі.
Також на початку травня стало відомо, що ізраїльські лікарні візьмуть на лікування поранених бійців зі Збройних Сил України. Такого результату було досягнуто за підсумками зустрічі українського посла з головою ізраїльського МОЗ Ніцаном Горовіцевим.