Мери основних міст Ізраїлю відмовилися публічно святкувати 9 травня, — посол

Урочисті заходи заплановано на 10 травня в ізраїльському парламенті, а сьогодні зберуться лише ветерани на горі Герцля в Єрусалимі.

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В Ізраїлі в основних містах сьогодні вирішили не проводити масові заходи з нагоди відзначення Дня перемоги. Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у ефірі національного телемарафону.

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Дипломат уточнив, що цього року не було виділено державне фінансування на публічне святкування.

У 2017 році з ініціативи репатріантів із СРСР і СНД в Ізраїлі було прийнято закон, згідно з яким День перемоги в країні вирішили відзначати 9 травня "у згоді з радянською традицією". Як пояснює Корнійчук, українська сторона працювала над тим, щоб звернути увагу ізраїльського істеблішменту на те, що в більшості країн це свято відзначається 8 травня.

"До нас прислухалися. Мери основних міст відмовляться відзначати це свято публічно", — наголосив український посол.

Урочисті заходи відбуватимуться лише завтра, 10 травня, в ізраїльському парламенті Кнесеті, що передбачено чинним законом. Сьогодні ж на горі Герцля, де розташований національний цвинтар Ізраїлю, зберуть ветеранів Другої світової війни, але без участі дипломатів інших держав. Захід буде дуже стриманим, додав дипломат.

Як вважає Корнійчук, на це рішення ніяк не вплинув нещодавній скандал із антисемітськими заявами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. За його словами, це питання українська сторона почала обговорювати з ізраїльським урядом понад місяць тому.

Нагадаємо, Путін вибачився перед прем'єр-міністром Ізраїлю за антисемітські вислови Лаврова. Нафталі Бенет пробачив російському президенту.

Раніше Фокус писав про те, що на думку офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової, в Україні ізраїльські найманці воюють пліч-о-пліч із "Азовом".