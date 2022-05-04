В Україні ізраїльські найманці воюють пліч-о-пліч з "Азовом", — Захарова

Як запевняє офіційна представниця МЗС РФ, вона бачила "відео, фактуру та матеріали", але жодної підтверджувальної інформації російська чиновниця не дає.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

За версією офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової, ізраїльські найманці воюють пліч-о-пліч із бійцями полку "Азов" на території України. Про це вона заявила в ефірі "Радіо Супутник".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Навряд чи захочуть [це] чути ті ж політики в Ізраїлі, які роздмухали інформаційну кампанію [маються на увазі антисемітські висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова]. Можливо, їм буде це цікаво. В Україні зараз фактично пліч-о-пліч із бойовиками "Азова", з націоналістичними батальйонами, знаходяться й ізраїльські найманці", — зокрема, сказала Захарова.

Вона наголосила, що в Ізраїлі не можуть не знати про це.

"Як це може бути? Кого підтримують ці люди? Політично, а тепер, виходить, і зі зброєю в руках?" — додала Захарова.

Російська чиновниця також стверджує, що вона бачила "відео, фактуру, матеріали". У той же час жодної інформації, що підтверджує її заяву, представниця МЗС РФ не надала.

Нагадаємо, МЗС Ізраїлю жорстко відповіло на порівняння Зеленського з Гітлером, зроблене Сергієм Лавровим 1 травня. Глава МЗС Ізраїлю вважає, що заяві його російського колеги про те, що Гітлер теж був єврейської крові, не має пробачення, і звинуватив чиновника в "найнижчому рівні расизму щодо євреїв".

Після цього МЗС РФ звинуватило Ізраїль у підтримці "неонацистського" режиму в Україні.

На тлі антисемітських заяв головний рабин Москви покинув РФ.