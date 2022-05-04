RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

В Україні ізраїльські найманці воюють пліч-о-пліч з "Азовом", — Захарова

1120
марія захарова, офіційний представник мід РФ
Фото: Flickr | Марія Захарова

Як запевняє офіційна представниця МЗС РФ, вона бачила "відео, фактуру та матеріали", але жодної підтверджувальної інформації російська чиновниця не дає.

За версією офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової, ізраїльські найманці воюють пліч-о-пліч із бійцями полку "Азов" на території України. Про це вона заявила в ефірі "Радіо Супутник".

"Навряд чи захочуть [це] чути ті ж політики в Ізраїлі, які роздмухали інформаційну кампанію [маються на увазі антисемітські висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова]. Можливо, їм буде це цікаво. В Україні зараз фактично пліч-о-пліч із бойовиками "Азова", з націоналістичними батальйонами, знаходяться й ізраїльські найманці", — зокрема, сказала Захарова.

Вона наголосила, що в Ізраїлі не можуть не знати про це.

"Як це може бути? Кого підтримують ці люди? Політично, а тепер, виходить, і зі зброєю в руках?" — додала Захарова.

Російська чиновниця також стверджує, що вона бачила "відео, фактуру, матеріали". У той же час жодної інформації, що підтверджує її заяву, представниця МЗС РФ не надала.

Нагадаємо, МЗС Ізраїлю жорстко відповіло на порівняння Зеленського з Гітлером, зроблене Сергієм Лавровим 1 травня. Глава МЗС Ізраїлю вважає, що заяві його російського колеги про те, що Гітлер теж був єврейської крові, не має пробачення, і звинуватив чиновника в "найнижчому рівні расизму щодо євреїв".

Після цього МЗС РФ звинуватило Ізраїль у підтримці "неонацистського" режиму в Україні.

На тлі антисемітських заяв головний рабин Москви покинув РФ.