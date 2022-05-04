В Украине израильские наемники воюют плечом к плечу с "Азовом", — Захарова

Как уверяет официальный представитель МИД РФ, она видела "видео, фактуру и материалы", но никакой подтверждающей информации российская чиновница не дает.

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По версии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, израильские наемники воюют плечом к плечу с бойцами полка "Азов" на территории Украины. Об этом она заявила в эфире "Радио Спутник".

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"Вряд ли захотят [это] слышать те же политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию [имеются в виду антисемитские высказывания министра иностранных дела РФ Сергея Лаврова]. Возможно, им будет это интересно. В Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками "Азова", с националистическими батальонами, находятся и израильские наемники", — в частности, сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в Израиле не могут не знать об этом.

"Как это может быть? Кого поддерживают эти люди? Политически, а теперь, получается, и с оружием в руках?" — добавила Захарова.

Российская чиновница также утверждает, что она видела "видео, фактуру, материалы". В то же время никакой подтверждающей ее заявление информации представительница МИД РФ не предоставила.

Напомним, МИД Израиля жестко ответил на сравнение Зеленского с Гитлером, сделанное Сергеем Лавровым 1 мая. Глава МИД Израиля считает, что заявлению его российского коллеги о том, что у Гитлера тоже была еврейская кровь, нет прощения, и обвинил чиновника в "самом низменном уровне расизма в отношении евреев".

После этого МИД РФ обвинил Израиль в поддержке "неонацистского" режима в Украине.

На фоне антисемитский заявлений главный раввин Москвы покинул РФ.