Мэры основных городов Израиля отказались публично праздновать 9 мая, — посол

Торжественные мероприятия намечены на 10 мая в израильском парламенте, а сегодня соберутся лишь ветераны на горе Герцля в Иерусалиме.

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В Израиле в основных городах сегодня решили не проводить массовых мероприятий по случаю празднования Дня победы. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук в эфире национального телемарафона.

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Дипломат уточнил, что в этом году не выделялось государственное финансирование на публичное празднование.

В 2017 году по инициативе репатриантов из СССР и СНГ в Израиле был принят закон, согласно которому День победы в стране решили отмечать 9 мая "в согласии с советской традицией". Как объясняет Корнейчук, украинская сторона работала над тем, чтобы обратить внимание израильского истеблишмента на то, что в большинстве стран этот праздник отмечается 8 мая.

"К нам прислушались. Мэры основных городов откажутся отмечать этот праздник публично", — подчеркнул украинский посол.

Торжественные мероприятия будут проводиться лишь завтра, 10 мая, в израильском парламенте Кнессете, что предусмотрено действующим законом. Сегодня же на горе Герцля, где находится национальное кладбище Израиля, соберут ветеранов Второй мировой войны, но без участия дипломатов других государств. Мероприятие будет очень сдержанным, добавил дипломат.

Как считает Корнейчук, на это решение никак не повлиял недавний скандал с антисемитскими заявлениями министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По его словам, этот вопрос украинская сторона начала обсуждать с израильским правительством больше месяца назад.

Напомним, Путин извинился перед премьер-министром Израиля за антисемитские высказывания Лаврова. Нафтали Беннетт принял извинения российского президента.

Ранее Фокус писал о том, что по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Украине израильские наемники воюют плечом к плечу с "Азовом".