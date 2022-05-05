Путин извинился перед премьер-министром Израиля за антисемитские высказывания Лаврова

Как сообщается на сайте Канцелярии главы израильского правительства, Нафтали Беннетт принял извинения Путина за скандальные заявления российского министра иностранных дел.

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Сегодня премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт провел официальный разговор с президентом РФ Владимирым Путины. Во время беседы они, в частности, обсудили высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщается на сайте Канцелярии главы израильского правительства.

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После этого премьер-министр принял извинения Владимира Путина за антисемитские заявления высокопоставленного российского чиновника.

"Премьер-министр поблагодарил его [Путина] за разъяснения об отношении президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте", — уточняют в Канцелярии.

Помимо этого, Беннетт обратился к главе РФ с просьбой рассмотреть разные варианты эвакуации людей из Мариуполя. Путин пообещал разрешить эвакуацию мирного населения, в том числе раненых, через гуманитарный коридор ООН и международную организацию "Красный Крест".

Также премьер-министр Израиля поблагодарил Путина за поздравления с 74-летней годовщиной независимости государства.

Напомним, 1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции сказал, что "самые ярые антисемиты, как правило евреи", добавив, что у нацистского лидера Адольфа Гитлера "тоже была еврейская кровь". Таким образом дипломат ответил на тезис о том, что украинская власть не может быть нацистской, так как президент Владимир Зеленский еврейского происхождения.

На следующий день глава МИД Израиля заявил, что высказыванию его российского коллеги нет прощения, и обвинил чиновника в "самом низменном уровне расизма в отношении евреев".

В этот же день главный раввин Москвы покинул Россию.

На этом скандал не закончился. 3 мая МИД РФ обвинил Израиль в поддержке "неонацистского" режима в Украине, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что в Украине израильские наемники воюют плечом к плечу с "Азовом".