Путін вибачився перед прем'єр-міністром Ізраїлю за антисемітські висловлювання Лаврова

Як повідомляється на сайті Канцелярії глави ізраїльського уряду, Нафталі Бенет прийняв вибачення Путіна за скандальні заяви російського міністра закордонних справ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет провів офіційну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час бесіди вони, зокрема, обговорили висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Про це повідомляється на сайті Канцелярії глави ізраїльського уряду.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Після цього прем'єр-міністр вибачив Володимиру Путіну за антисемітські заяви високопоставленого російського чиновника.

"Прем'єр-міністр подякував йому [Путіну] за роз'яснення щодо ставлення президента до єврейського народу та пам'яті про Голокост", — уточнюють у Канцелярії.

Крім цього, Бенет звернувся до глави РФ із проханням розглянути різні варіанти евакуації людей із Маріуполя. Путін пообіцяв дозволити евакуацію мирного населення, у тому числі поранених, через гуманітарний коридор ООН і міжнародну організацію "Червоний Хрест".

Також прем'єр-міністр Ізраїлю подякував Путіну за привітання з 74-ю річницею незалежності держави.

Нагадаємо, 1 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у ході пресконференції сказав, що "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї", додавши, що в нацистського лідера Адольфа Гітлера "теж була єврейська кров". Так дипломат відповів на тезу про те, що українська влада не може бути нацистською, оскільки президент Володимир Зеленський єврейського походження.

Наступного дня глава МЗС Ізраїлю заявив, що висловленню його російського колеги немає пробачення, і звинуватив чиновника в "найнижчому рівні расизму щодо євреїв".

Цього ж дня головний рабин Москви покинув Росію.

На цьому скандал не закінчився. 3 травня МЗС РФ звинуватило Ізраїль у підтримці "неонацистського" режиму в Україні, а офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що в Україні ізраїльські найманці воюють пліч-о-пліч із "Азовом".