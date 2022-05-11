Путин не смог достичь ни одной из поставленных в войне целей, — Пентагон

Российская армия отстает от планов лидера РФ по военным действиям в Украине на две недели: Мариуполь не захвачен, оборона "Азовстали" продолжается.

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Президент РФ Владимир Путин не смог достичь ни одной из основных целей в полномасштабной войне против Украины. Об этом на закрытом брифинге для журналистов 10 мая заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, пишет "Радио Свобода".

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"Путин не добился ни одной из основных целей. Мариуполь до сих пор не захвачен. Сопротивление "Азовстали" продолжается", — прокомментировал представитель Пентагона.

Он уточнил, что глава РФ продолжает наращивать силы и нести потери, но при этом он видит, что некоторые из его возможностей уменьшаются. "Преимущественно речь идет об артиллерийском бое", — отметил чиновник.

По оценкам Пентагона, российская армия отстает от ранее намеченных в войне планов.

"Он (Путин) отстает на две недели от того, на каких позициях он хотел бы быть на Донбассе и на юге, и непонятно, как ситуация будет развиваться. Будьте уверены, что украинцы могут продолжать защищать свою территорию", — добавил представитель Минобороны США.

В то же время в Пентагоне не знают, изменились ли планы Путина в отношении войны в Украине. "Мы не знаем, хочет ли он просто контролировать Донбасс и объявить победу, или он хочет использовать этот контроль для дальнейших атак. У нас нет абсолютной уверенности в планах Путина", — подчеркнул чиновник.

Напомним, в Пентагоне также озвучили количество гиперзвуковых ракет, выпущенных по Украине. По оценкам Минобороны США, начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страна-агрессор выпустила по украинской территории от 10 до 12 гиперзвуковых ракет.

9 мая войска РФ запустили три "Кинжала" по Одесской области.