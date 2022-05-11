Путін не зміг досягти жодної з поставлених у війні цілей — Пентагон

Російська армія відстає від планів лідера РФ щодо військових дій в Україні на два тижні: Маріуполь не захоплений, оборона "Азовсталі" триває.

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Президент РФ Володимир Путін не зміг досягти жодної з основних цілей у повномасштабній війні проти України. Про це на закритому брифінгу для журналістів 10 травня заявив високопосадовець Міністерства оборони США, пише "Радіо Свобода".

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"Путін не досяг жодної з основних цілей. Маріуполь досі не захоплений. Опір "Азовсталі" триває", — прокоментував представник Пентагону.

Він уточнив, що глава РФ продовжує нарощувати сили та зазнавати втрат, але при цьому він бачить, що деякі його можливості зменшуються. "Переважно йдеться про артилерійський бій", — зазначив чиновник.

За оцінками Пентагону, російська армія відстає від намічених у війні планів.

"Він (Путін) відстає на два тижні від того, на яких позиціях він хотів би бути на Донбасі та на півдні, і незрозуміло, як ситуація розвиватиметься. Будьте впевнені, що українці можуть продовжувати захищати свою територію", — додав представник Міноборони США.

Водночас у Пентагоні не знають, чи змінилися плани Путіна щодо війни в Україні. "Ми не знаємо, чи хоче він просто контролювати Донбас і оголосити перемогу, чи хоче використовувати цей контроль для подальших атак. У нас немає абсолютної впевненості в планах Путіна", — підкреслив чиновник.

Нагадаємо, у Пентагоні також озвучили кількість гіперзвукових ракет, випущених по Україні. За оцінками Міноборони США, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країна-агресор випустила по українській території від 10 до 12 гіперзвукових ракет.

9 травня війська РФ запустили три "Кинджали" по Одеській області.